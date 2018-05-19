Бесконечная энергия: как и за счет чего Россия будет осваивать Арктику

При освоении Арктики особые требования предъявляются не только к людям, но и к технике — стабильная и безопасная работа в регионе с крайне низкими температурами невозможны без уникальных технических решений.

Прокладывая путь

Долгое время круглогодичное судоходство по Северному морскому пути вообще считалось невозможным. Кроме уникального оборудования, способного обеспечить комфортную работу, отдых и безопасность гражданских специалистов и военнослужащих, для освоения заполярья потребовалось создать не менее уникальные суда ледового класса.

Одним из кораблей, которым суждено работать в заполярье и прокладывать путь для военных и гражданских кораблей, стал ледокол проекта 21180 « Илья Муромец », спроектированный и построенный по заказу Военно-Морского Флота России . Со спуском на воду нового корабля ВМФ России получил в свое распоряжение не просто ледокол с принципиально новой конструкцией — «Илья Муромец», как говорят в таких случаях, оказался способен работать за троих.

Для обеспечения быстрого снабжения арктической группировки и проведения целого ряда операций в арктических льдах, ледокол оснащен гибридной дизель-электрической силовой установкой, суммарная мощность которой составляет 10400 кВт. Высокую подвижность кораблю обеспечивают уникальные винто-рулевые колонки с гребными винтами, приводимыми в движение электродвигателями. Благодаря специальной конструкции, винто-рулевые колонки способны поворачиваться на 360 градусов, что обеспечивает кораблю уникальную маневренность и способность проходить в районах со сложной ледовой обстановкой.

Новый корабль вошел в состав флот совсем недавно — в январе 2018 года ледокол прибыл на Северный флот, а уже в апреле состоялся первый серьезный испытательный поход, который специалисты называют настоящим боевым крещением. В рамках опытной эксплуатации корабль прибыл в район Карских Ворот, а затем вышел в Белое море, где вместе с ледоколом «Руслан» принял на сопровождение головной корабль проекта 955 «Борей» — ракетный подводный крейсер стратегического назначения.

Больше силы

Содействие в работе на просторах Арктики ледоколу «Иван Муромец» в ближайшие несколько лет будут оказывать не менее продвинутые в техническом отношении корабли — до 2020 года « Адмиралтейские верфи » планируют сдать флоту первый патрульный ледокол проекта 23550 « Иван Папанин », который будет не только многофункционален, но и «вооружен до зубов». Как отмечают эксперты, этот корабль совместит в себе возможности кораблей сразу нескольких типов, благодаря чему решение большинства задач, поставленных перед арктической группировкой ВМФ, значительно ускорится.

«Если посмотреть на линию государственной границы России, то сразу становится понятно, для чего нужны такие корабли. Большая дальность хода, высокая автономность и возможность разместить на корабле не только оборудование, но и вооружение — подобных кораблей на вооружении у американских партнеров пока нет», — отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный эксперт Илья Крамник.

Мирный атом

Одним из наиболее важных научных проектов стала плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» — уникальное сооружение, благодаря которому жизнь тысяч специалистов и простых жителей станет гораздо комфортнее.

Уникальная платформа, разработанная в рамках научного проекта корпорации «Росатом» , « Балтийского завода » и десятка других научно-производственных объединений оснащена двумя водо-водяными реакторами и способна генерировать 75-80 мВт энергии — такого количества электроэнергии хватит, чтобы обеспечивать всем необходимым город с населением в 80-100 тыс. человек или промышленного предприятия.

«Показатели вырабатываемой электроэнергии уникальны. Такого средства обеспечения полярных экспедиций или городов светом и теплом нет ни у кого в мире. Надежная система безопасности, простой способ транспортировки в любую точку мира и возможность оперативно подключать ПАТЭС к потребителям — как раз то универсальное решение, какое требуется в сложных климатических условиях», — подчеркнул в интервью-телеканалу «Звезда» инженер-энергетик Борис Самойлов

Первым местом стоянки уникального сооружения стал Мурманск — здесь плавучая атомная электростанция в течение года будет проходить серию испытаний, после чего отправится в самую северную точку России — город Певек на Чукотке.

Персональная энергетика

Лучшие российские ученые и инженеры работают над тем, чтобы повысить автономность российских промышленных и военных объектов, расположенных в арктических широтах. Как ни странно, но в вопросе повышения безопасности и энергонезависимости удаленных объектов на помощь разработчикам пришла альтернативная энергетика, которая пользуется успехом в климатических зонах с куда более высокими температурами.

Одним из универсальных решений, способных снизить нагрузки на дизельные электростанции автономных объектов, должны стать специальные арктические энергопарки, использующие силу ветра для выработки электричества. Однако ветряками и аккумуляторами дело не ограничится — уникальный комплекс, строительство которого началаось в Булунском районе якутского города Тикси , объединит ветроэнергетические установки, дизель-генераторы, а также систему хранения и распределения электроэнергии в единую сеть. Завершить строительство комплекса планируется в 2019 году — тогда же планируют начать и его опытную эксплуатацию.

Другим направлением работ стали перспективные энергетические установки, которые можно в буквальном смысле слова привезти с собой туда, где есть дороги. Для того, чтобы обеспечить электричеством и теплом даже самые отдаленные районы, государственная корпорация «Росатом» разрабатывает уникальные мобильные энергетические установки, аналогов которым в мире нет.

В рамках форума «Атомэкспо-2018» публике впервые был представлен макет мобильной энергетической установки малой мощности, «носителем» которой может стать любой грузовой автомобиль с прицепом. Передвижные реакторы малой мощности для освоения Арктики смогут генерировать до 1,2 МВт, а надежность конструкции позволит безопасно работать при температурах до -50 градусов.