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Владимир Путин раскрыл планы по использованию российского супероружия
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Владимир Путин раскрыл планы по использованию российского супероружия 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
Новейшее российское супероружие, о котором мир узнал в марте из послания президента, уже стоит на боевом дежурстве. О том, что армия отрабатывает способы применения гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и лазерных комплексов, сегодня рассказал Владимир Путин. Глава государства провёл заключительное совещание с руководителями Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В заключительный день серии военных совещаний президент говорит о самых последних, инновационных оружейных разработках, о которых впервые было сказано в его Послании Федеральному Собранию, и о тех, что еще только находятся в работе у конструкторов. Это принципиально новые виды стратегических вооружений, которые делают бесполезными существующие сейчас за рубежом системы обороны.
Перед началом этого разговора Владимир Путин поздравляет Юрия Борисова. Еще вчера он был за этим столом в качестве замминистра обороны, а сегодня после подписания президентом указа приступил к работе в правительстве, где будет курировать оборонно-промышленный комплекс.
"Хочу вначале поздравить Юрия Ивановича с назначением на высокую должность вице-премьера российского правительства, — говорит президент. — Надеюсь, что он использует весь свой опыт, знания, накопленные за многие годы работы в этой области, для того, чтобы продвигать все наши планы, обеспечить их реализацию".
А планов действительно много. Уже через два года в войска поступят комплексы с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Во всех смыслах неуязвимой, противостоять ее удару невозможно. Она несет до 20 боевых блоков мощностью до восьми мегатонн. А уже в следующем году на боевое дежурство заступят комплексы «Авангард» — планирующие крылатые ракеты с ядерным двигателем, что способны двигаться к цели в плотных слоях атмосферы, причем на гиперзвуке — 20 тысяч километров в час.
Глава государства благодарит ученых, инженеров, конструкторов и рабочих.
"Созданные их трудом и талантов уникальные образцы оружия и техники на годы, а может быть, и на десятилетия опередили зарубежные аналоги. Многие высокозатратные, прямо скажем, очень высокозатратные иностранные системы сделали бесперспективными и морально устаревшими", — говорит Владимир Путин.
Президент имеет в виду, прежде всего, широко обсуждаемую американскую противоракетную оборону; те же «Авангарды» их с легкостью «пробьют».
Задача верховного главнокомандующего: все новые образцы должны перенять от предшественников главное — эффективность, простоту и надежность, как автомат Калашникова. Именно таким и получился «Кинжал», высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. И эти ракеты уже на параде победы над Красной площадью пронесли современные истребители.
Активно маневрируя на скорости три километра в секунду, «Кинжал» гарантированно преодолевает любую из существующих оборонительных систем. Покрытый особым материалом, он почти не виден на радарах и способен уничтожать пункты управления и целые корабельные группы.
Теперь все эти безусловно высочайшие технологии, говорит Владимир Путин, должны находить не только военное применение.
"Успешные исследования и разработки в области оборонных технологий имеют для нас исключительное значение. Это и обеспечение военной безопасности страны, и — что принципиально важно — формирование мощного потенциала для развития в гражданской сфере; новые решения для энергетики, промышленности, инфраструктуры; повышение конкурентоспособности России в науке, подготовке современных кадров, создании передовых производств будущего и цифровой экономики", — отмечает президент России.
Поэтому приоритетное внимание будет оказано робототехнике и всему, что связано с искусственным интеллектом.
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