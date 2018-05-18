Владимир Путин раскрыл планы по использованию российского супероружия

Новейшее российское супероружие, о котором мир узнал в марте из послания президента , уже стоит на боевом дежурстве. О том, что армия отрабатывает способы применения гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и лазерных комплексов, сегодня рассказал Владимир Путин. Глава государства провёл заключительное совещание с руководителями Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В заключительный день серии военных совещаний президент говорит о самых последних, инновационных оружейных разработках, о которых впервые было сказано в его Послании Федеральному Собранию, и о тех, что еще только находятся в работе у конструкторов. Это принципиально новые виды стратегических вооружений, которые делают бесполезными существующие сейчас за рубежом системы обороны.

Перед началом этого разговора Владимир Путин поздравляет Юрия Борисова . Еще вчера он был за этим столом в качестве замминистра обороны, а сегодня после подписания президентом указа приступил к работе в правительстве, где будет курировать оборонно-промышленный комплекс.

"Хочу вначале поздравить Юрия Ивановича с назначением на высокую должность вице-премьера российского правительства , — говорит президент. — Надеюсь, что он использует весь свой опыт, знания, накопленные за многие годы работы в этой области, для того, чтобы продвигать все наши планы, обеспечить их реализацию".

А планов действительно много. Уже через два года в войска поступят комплексы с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Во всех смыслах неуязвимой, противостоять ее удару невозможно. Она несет до 20 боевых блоков мощностью до восьми мегатонн. А уже в следующем году на боевое дежурство заступят комплексы «Авангард» — планирующие крылатые ракеты с ядерным двигателем, что способны двигаться к цели в плотных слоях атмосферы, причем на гиперзвуке — 20 тысяч километров в час.

Глава государства благодарит ученых, инженеров, конструкторов и рабочих.

"Созданные их трудом и талантов уникальные образцы оружия и техники на годы, а может быть, и на десятилетия опередили зарубежные аналоги. Многие высокозатратные, прямо скажем, очень высокозатратные иностранные системы сделали бесперспективными и морально устаревшими", — говорит Владимир Путин.

Президент имеет в виду, прежде всего, широко обсуждаемую американскую противоракетную оборону; те же «Авангарды» их с легкостью «пробьют».

Задача верховного главнокомандующего: все новые образцы должны перенять от предшественников главное — эффективность, простоту и надежность, как автомат Калашникова. Именно таким и получился «Кинжал», высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. И эти ракеты уже на параде победы над Красной площадью пронесли современные истребители.

Активно маневрируя на скорости три километра в секунду, «Кинжал» гарантированно преодолевает любую из существующих оборонительных систем. Покрытый особым материалом, он почти не виден на радарах и способен уничтожать пункты управления и целые корабельные группы.

Теперь все эти безусловно высочайшие технологии, говорит Владимир Путин, должны находить не только военное применение.

"Успешные исследования и разработки в области оборонных технологий имеют для нас исключительное значение. Это и обеспечение военной безопасности страны, и — что принципиально важно — формирование мощного потенциала для развития в гражданской сфере; новые решения для энергетики, промышленности, инфраструктуры; повышение конкурентоспособности России в науке, подготовке современных кадров, создании передовых производств будущего и цифровой экономики", — отмечает президент России.

Поэтому приоритетное внимание будет оказано робототехнике и всему, что связано с искусственным интеллектом.