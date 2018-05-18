Китайские региональные самолеты «Синьчжоу-700» должны поступить на рынок в 2021 году

Пекин, 18 мая / Синьхуа / — Разрабатываемый в настоящее время Китаем высокоскоростной региональный турбовинтовой самолет нового поколения «Синьчжоу-700» может совершить свой первый полет уже в 2019 году. Сертификация и выпуск самолета на рынок ожидается в 2021 году. Об этом корр. Синьхуа сообщили сегодня в авиационной корпорации AVIC.

Представители компании отметили, что новая модель отличается экономичностью, удобством, высокой скоростью, прогрессивностью и высокой адаптируемостью к различным аэропортам и авиамаршрутам.

На настоящий момент AVIC уже получила заказы на 185 самолетов «Синьчжоу-700» от 11 компаний из Китая и других стран мира. —0—