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Китайские региональные самолеты «Синьчжоу-700» должны поступить на рынок в 2021 году
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Китайские региональные самолеты «Синьчжоу-700» должны поступить на рынок в 2021 году 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Пекин, 18 мая /Синьхуа/ — Разрабатываемый в настоящее время Китаем высокоскоростной региональный турбовинтовой самолет нового поколения «Синьчжоу-700» может совершить свой первый полет уже в 2019 году. Сертификация и выпуск самолета на рынок ожидается в 2021 году. Об этом корр. Синьхуа сообщили сегодня в авиационной корпорации AVIC.
Представители компании отметили, что новая модель отличается экономичностью, удобством, высокой скоростью, прогрессивностью и высокой адаптируемостью к различным аэропортам и авиамаршрутам.
На настоящий момент AVIC уже получила заказы на 185 самолетов «Синьчжоу-700» от 11 компаний из Китая и других стран мира. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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