На базе соединения разведки общевойсковой армии ЗВО проведена военно-спортивная игра «Зарница»

Школьники состязались в более чем 15 военно-прикладных этапах: преодолении полосы разведчика, стрельбе из электронного автомата Калашникова. Также ребята выполнили упражнения по физической и строевой подготовке.

На базе вновь созданного соединения разведки общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Нижегородской области состоялась военно-спортивная игра «Зарница».

В мероприятиях приняли участие 10 команд из общеобразовательных учебных заведений региона. Школьники состязались в более чем 15 военно-прикладных этапах: преодолении полосы разведчика, стрельбе из электронного автомата Калашникова, сборке-разборке АК-74М. Также ребята выполнили упражнения по физической и строевой подготовке.

Кроме этого, для участников «Зарницы» была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники, которую школьники могли посетить в перерывах между состязаниями.

Всего в военно-спортивной игре приняло участие более 120 учащихся школ. От воинской части ЗВО было привлечено более 30 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе модернизированные автоматы Калашникова, бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун-К».