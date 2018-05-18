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На базе соединения разведки общевойсковой армии ЗВО проведена военно-спортивная игра «Зарница»
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На базе соединения разведки общевойсковой армии ЗВО проведена военно-спортивная игра «Зарница» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Школьники состязались в более чем 15 военно-прикладных этапах: преодолении полосы разведчика, стрельбе из электронного автомата Калашникова. Также ребята выполнили упражнения по физической и строевой подготовке.
На базе вновь созданного соединения разведки общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Нижегородской области состоялась военно-спортивная игра «Зарница».
В мероприятиях приняли участие 10 команд из общеобразовательных учебных заведений региона. Школьники состязались в более чем 15 военно-прикладных этапах: преодолении полосы разведчика, стрельбе из электронного автомата Калашникова, сборке-разборке АК-74М. Также ребята выполнили упражнения по физической и строевой подготовке.
Кроме этого, для участников «Зарницы» была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники, которую школьники могли посетить в перерывах между состязаниями.
Всего в военно-спортивной игре приняло участие более 120 учащихся школ. От воинской части ЗВО было привлечено более 30 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе модернизированные автоматы Калашникова, бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун-К».
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