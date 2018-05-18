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Путин призвал делать акцент на искусственный интеллект в военном деле
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Путин призвал делать акцент на искусственный интеллект в военном деле 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Верховный Главнокомандующий поблагодарил ученых, конструкторов, инженеров, рабочих:
"Созданные их трудом и талантом уникальные образцы оружия и техники на годы, а может быть, и на десятилетия, опередили зарубежные аналоги". «Многие высокозатратные, прямо скажем, очень высокозатратные иностранные системы, они сделали бесперспективными и уже морально устаревшими», — сравнил Владимир Путин.
"Успешные исследования и разработки в области оборонных технологий имеют для нас исключительное значение. Это и обеспечение военной безопасности страны, и — что принципиально важно — формирование мощного потенциала для развития в гражданской сфере", — заметил президент.
"Новые решения для энергетики, промышленности, инфраструктуры, повышения конкурентоспособности России в науке, по подготовке современных кадров, создании передовых производств будущего и цифровой экономики", — перечислил он.
"Нам важно обеспечить встречные перетоки инноваций между гражданскими и оборонными секторами экономики, — считает глава государства. — Тем более что тенденции в развитии технологий во многом совпадают… Так, сегодня в военном деле, как и везде, мы видим акцент на внедрение искусственного интеллекта и робототехники".
"Этим направлениям наши специалисты должны уделять приоритетное внимание", — указал он. «При этом, переходя на разработку и выпуск новых поколений техники, важно сохранить традиционные преимущества российского оружия. Имею в виду его надежность, эффективность, простоту в эксплуатации», — продолжил Путин.
"Ряд новейших разработок уже производятся и поступают в войска, — констатировал президент. — К примеру, высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который был представлен и на параде 9 мая. И новейшие лазерные комплексы: они несут уже опытно-боевые дежурства в Южном военном округе. Интенсивно отрабатываются способы их боевого применения".
"Продолжаются испытания других перспективных систем, которые в ближайшем будущем пополнят состав наших стратегических сил, имею в виду, прежде всего, комплекс «Сармат», который должен поступить в войска в 2020 году, комплекс «Авангард», который должен поступить в войска в 2019 году, и другие комплексы в соответствии с ранее принятым графиком", — отметил Верховный главнокомандующий.
Глава государства попросил участников совещания подробно доложить о ходе проводимых работ и опыте эксплуатации новейших систем. «Кроме того, обсудим перспективы использования ведущими предприятиями ОПК инновационных технологий для разработки новейшего вооружения и техники», — предложил он.
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