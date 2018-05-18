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На заводе «Калашникова» состоялся спуск на воду патрульного катера «Мангуст»
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На заводе «Калашникова» состоялся спуск на воду патрульного катера «Мангуст» 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Фото: kalashikov.media
На судостроительном заводе «Вымпел», входящем в Концерн «Калашников», состоялся спуск на воду скоростного патрульного катера проекта «Мангуст» для Пограничной службы ФСБ России. Это первый спуск в рамках производственной программы предприятия на 2018 год.
ССЗ «Вымпел» — строитель самой большой серии катеров в современной России. Спущенный «Мангуст» является 75-м катером серии и 50-м, построенным в интересах береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. После прохождения швартовных, ходовых и государственных испытаний катер будет нести службу на Черном море.
Катера проекта «Мангуст» предназначены для контроля за соблюдением кораблями установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейдах портов и гаваней, а также в прилегающих прибрежных районах моря. Судно способно выполнять задачи, входящие в обязанности морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных инспекций.
Быстроходный катер водоизмещением 28,7 т способен развить максимальную скорость хода до 50 узлов. Суда, несущие пограничную службу, имеют на вооружении 14,5-мм пулемет, который предназначен для поражения надводных, береговых и воздушных легкобронированных целей. Катера этой серии способны выполнять задачи при волнении моря до 4 баллов.
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