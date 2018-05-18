На заводе «Калашникова» состоялся спуск на воду патрульного катера «Мангуст»

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ССЗ «Вымпел» — строитель самой большой серии катеров в современной России . Спущенный «Мангуст» является 75-м катером серии и 50-м, построенным в интересах береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. После прохождения швартовных, ходовых и государственных испытаний катер будет нести службу на Черном море.

Катера проекта «Мангуст» предназначены для контроля за соблюдением кораблями установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейдах портов и гаваней, а также в прилегающих прибрежных районах моря. Судно способно выполнять задачи, входящие в обязанности морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных инспекций.

Быстроходный катер водоизмещением 28,7 т способен развить максимальную скорость хода до 50 узлов. Суда, несущие пограничную службу, имеют на вооружении 14,5-мм пулемет, который предназначен для поражения надводных, береговых и воздушных легкобронированных целей. Катера этой серии способны выполнять задачи при волнении моря до 4 баллов.