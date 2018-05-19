Концерн «Калашников» передал скоростной патрульный катер проекта «Мангуст»

ССЗ «Вымпел» — строитель самой большой серии катеров в современной России . Спущенный «Мангуст» является 75-м катером серии и 50-м, построенным в интересах береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. После прохождения швартовных, ходовых и государственных испытаний катер будет нести службу на Чёрном море.

Катера проекта «Мангуст» предназначены для контроля за соблюдением кораблями установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейдах портов и гаваней, а также в прилегающих прибрежных районах моря. Судно способно выполнять задачи, входящие в обязанности морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных инспекций.

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