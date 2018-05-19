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Концерн «Калашников» передал скоростной патрульный катер проекта «Мангуст» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На судостроительном заводе «Вымпел», входящем в Концерн «Калашников», прошел спуск на воду скоростного патрульного катера проекта «Мангуст» для Пограничной службы ФСБ России. Это первый спуск в рамках производственной программы предприятия на 2018 год.
ССЗ «Вымпел» — строитель самой большой серии катеров в современной России. Спущенный «Мангуст» является 75-м катером серии и 50-м, построенным в интересах береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. После прохождения швартовных, ходовых и государственных испытаний катер будет нести службу на Чёрном море.
Катера проекта «Мангуст» предназначены для контроля за соблюдением кораблями установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейдах портов и гаваней, а также в прилегающих прибрежных районах моря. Судно способно выполнять задачи, входящие в обязанности морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных инспекций.
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