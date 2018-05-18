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ВСУ стягивают вооружение и технику в Донбасс, заявили в ЛНР
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ВСУ стягивают вооружение и технику в Донбасс, заявили в ЛНР 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 18 мая — РИА Новости. Украинские силовики сосредоточили военную технику и вооружение в районе двух населенных пунктов в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.
"Наша разведка продолжает фиксировать факты перемещения запрещенной минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения с целью ротации и усиления группировки своих сил", — сказал Филипоненко на брифинге.
По его словам, запрещенная минскими соглашениями техника силовиков обнаружена в районе Беловодска и Лисичанска. По данным разведки, в районе Беловодска выявлено шесть единиц военной техники, в том числе три грузовых автомобиля с боеприпасами и топливом. В Лисичанске зафиксировано, в частности, три танка, БМП, две РСЗО «Град», две зенитные установки ЗУ-23, автомобили «КамАз» с боеприпасами, два грузовых автомобиля с личным составом и три военных тягача-трала с танками Т-64.
"Командование так называемой операции Объединенных сил (ООС) не скрывает агрессивные намерения по решению конфликта на Донбассе силовым путем, а также активную подготовку к военным операциям и диверсиям", — заявил Филипоненко.
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