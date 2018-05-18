ВСУ стягивают вооружение и технику в Донбасс, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК , 18 мая — РИА Новости . Украинские силовики сосредоточили военную технику и вооружение в районе двух населенных пунктов в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко

"Наша разведка продолжает фиксировать факты перемещения запрещенной минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения с целью ротации и усиления группировки своих сил", — сказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, запрещенная минскими соглашениями техника силовиков обнаружена в районе Беловодска Лисичанска . По данным разведки, в районе Беловодска выявлено шесть единиц военной техники, в том числе три грузовых автомобиля с боеприпасами и топливом. В Лисичанске зафиксировано, в частности, три танка, БМП, две РСЗО «Град», две зенитные установки ЗУ-23, автомобили «КамАз» с боеприпасами, два грузовых автомобиля с личным составом и три военных тягача-трала с танками Т-64.

"Командование так называемой операции Объединенных сил (ООС) не скрывает агрессивные намерения по решению конфликта на Донбассе силовым путем, а также активную подготовку к военным операциям и диверсиям", — заявил Филипоненко.