Названы сроки получения Балтфлотом кораблей с «Калибрами»

Серия малых ракетных кораблей проекта 22800 с крылатыми ракетами «Калибр» на борту поступит на вооружение Балтийского флота до 2021 года, сообщил главком ВМФ Владимир Королев

«Планируется, что в период до 2021 года балтийцы получат в свой состав серию малых ракетных кораблей проекта 22800, оснащенных высокоточным оружием», — цитирует Королева РИА «Новости»

Ткже главком ВМФ сообщил, что «два новейших малых ракетных корабля проекта 21631 „Серпухов“ и „Зеленый Дол“, выполняющих задачи в составе Балтийского флота, уже доказали свою эффективность, действую по своему предназначению». По словам Владимира Королева, также производится обновление минно-тральных сил флота.

Кромеэтого он отметил, что «в настоящее время в дальнем походе, выполнив программу исследований Индийского океана в рамках международной экспедиции ЮНЕСКО , находится экипаж океанографического исследовательского судна „Адмирал Владимирский“.

На следующей неделе „Адмирал Владимирский“ зайдет в сицилийский порт Мессина, где примет участие в памятных мероприятиях в честь 110-летия подвига моряков и гардемаринов отряда кораблей Российского флота под командованием адмирала Литвинова при оказании помощи жителям разрушенного землетрясением города.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД , в ноябре 2017 года на верфи в окрестностях Петербурга спустили на воду второй новейший малый ракетный корабль проекта 22800 „Тайфун“. Всего планируется построить 18 подобных кораблей. Их оснастят новейшими системами навигации и вооружений, в том числе ракетными комплексами „Калибр-НК“ и „Оникс“.

Корабли проекта 22800 (»Каракурт») спроектированы Центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз», имеют водоизмещение около 800 тонн, их скорость может превышать 30 узлов. Они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия («Калибр»), современными артиллерийскими комплексами и силовыми установками российского производства.