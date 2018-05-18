Судостроители приступили к ходовым испытаниям танкера «Академик Пашин» для Минобороны РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 18 мая. / ТАСС /. Специалисты Невского судостроительно-судоремонтного завода приступили к ходовым испытаниям танкера «Академик Пашин», предназначенного для Минобороны РФ . Об этом сообщает в пятницу пресс-служба предприятия.

"Средний морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130 стр. №901 приступил к заводским ходовым испытаниям на Ладожском озере. Строительство среднего морского танкера «Академик Пашин» осуществляется в соответствии с государственным контрактом для Министерства обороны Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Танкер представляет из себя однопалубное судно с двойным корпусом в районе грузовых танков, способное плавать, в том числе в северных морях. Судно предназначено для приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов (дизельного топлива, мазута, керосина, моторного масла, воды) и сухих грузов.