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Судостроители приступили к ходовым испытаниям танкера «Академик Пашин» для Минобороны РФ
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Судостроители приступили к ходовым испытаниям танкера «Академик Пашин» для Минобороны РФ 

ТАСС 46 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Специалисты Невского судостроительно-судоремонтного завода приступили к ходовым испытаниям танкера «Академик Пашин», предназначенного для Минобороны РФ. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба предприятия.
"Средний морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130 стр. №901 приступил к заводским ходовым испытаниям на Ладожском озере. Строительство среднего морского танкера «Академик Пашин» осуществляется в соответствии с государственным контрактом для Министерства обороны Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Танкер представляет из себя однопалубное судно с двойным корпусом в районе грузовых танков, способное плавать, в том числе в северных морях. Судно предназначено для приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов (дизельного топлива, мазута, керосина, моторного масла, воды) и сухих грузов.
Невский судостроительно-судоремонтный завод расположен в 40 км от Санкт-Петербурга в городе Шлиссельбург на левом берегу Невы и является одним из старейших предприятий водного транспорта на северо-западе РФ. Судостроением занимается с 1952 года. Выполняет строительство морских и речных судов различного типа и назначения и все виды судоремонта.
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