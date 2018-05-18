В Минобороны назвали «оптимальными» назначения Шойгу и Борисова

"С точки зрения развития и укрепления военно-промышленного блока нашей страны кадровые назначения именно этих руководителей оптимальны, и я бы даже сказал, идеальны во всех отношениях", — отметил он.

По словам Коротченко, Юрий Борисов долгое время успешно работает в системе военно-промышленного комплекса и принимает самое активное участие в формировании и контроле за исполнением государственного оборонного заказа.

"Под его руководством создавались важнейшие системы вооружений в России, поэтому абсолютно логичным выглядит его повышение до должности вице-премьера, курирующего ОПК. Он свободен от каких-либо корпоративных пристрастий и обязательств, и в этом плане будет обеспечивать хорошую связку между военно-промышленной комиссией , правительством и Минобороны в части, касающейся реализации разработок и закупок новых видов вооружений и техники", — отметил эксперт.

Предложение о переназначении министром обороны Сергея Шойгу также полностью отвечает современным задачам, которые ставятся перед российской армией, указал Коротченко.

"За годы руководства Минобороны Сергей Шойгу сумел преобразовать вооруженные силы РФ в одну из лучших армий мира. Это касается и технической оснащенности, и морального духа. При нем армия и флот вернули к себе доверие общества. Служба стала престижной не только для профессиональных военнослужащих, но и для граждан России, проходящих ее по призыву. Оценку российской армии в превосходных тонах не стесняясь дают сегодня и западные аналитики. Переназначение Сергея Кужугетовича выглядит убедительным и очень своевременным. Это пойдет на благо не только армии, но и всей страны в целом", — заключил эксперт.