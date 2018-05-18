Полевой парк техники условного противника уничтожили экипажи многоцелевых истребителей Су-35С ВВО 

В рамках ЛТУ также были отработаны вопросы аэронавигации, выполнены полеты в паре и в составе звена.
На специализированном авиационном полигоне в Хабаровском крае летчики истребительного полка смешанного авиационного соединения Восточного военного округа выполнили практическое бомбометание по мишеням, имитирующим скопление техники условного противника.
Летчики многоцелевых истребителей Су-35С совершили полеты в заданный район, провели воздушную разведку и после обнаружения мишеней, имитирующих полевой парк техники отработали заход на цель и произвели бомбометание.
В рамках ЛТУ также были отработаны вопросы аэронавигации, выполнены полеты в паре и в составе звена.
Особое внимание было уделено выполнению маневров, направленных на уход из-под удара противника, в том числе от наземных средств противовоздушной обороны в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.