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Полевой парк техники условного противника уничтожили экипажи многоцелевых истребителей Су-35С ВВО
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Полевой парк техники условного противника уничтожили экипажи многоцелевых истребителей Су-35С ВВО 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках ЛТУ также были отработаны вопросы аэронавигации, выполнены полеты в паре и в составе звена.
На специализированном авиационном полигоне в Хабаровском крае летчики истребительного полка смешанного авиационного соединения Восточного военного округа выполнили практическое бомбометание по мишеням, имитирующим скопление техники условного противника.
Летчики многоцелевых истребителей Су-35С совершили полеты в заданный район, провели воздушную разведку и после обнаружения мишеней, имитирующих полевой парк техники отработали заход на цель и произвели бомбометание.
В рамках ЛТУ также были отработаны вопросы аэронавигации, выполнены полеты в паре и в составе звена.
Особое внимание было уделено выполнению маневров, направленных на уход из-под удара противника, в том числе от наземных средств противовоздушной обороны в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
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