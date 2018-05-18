Второй флот США бросят на подавление русских «Ясеней»

Как отмечает адмирал, после падения Берлинской стены США сократили численность своего флота в Атлантике, посчитав, что Россия не представляет собой той угрозы, какая исходила от Советского Союза. Но президент РФ Владимир Путин восстановил российский флот, особенно в части подлодок. Как пишет автор статьи, пока неясно, могут ли на самом деле работать вооружения, которые показывает Россия, но ее «злые намерения сложно не заметить».

Второй флот поможет НАТО вернуть потенциал военно-морской силы в Атлантике. Как признает сам Ставридис, когда он был верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, бывшее Атлантическое командование НАТО сильно ослабело. Теперь его также собираются возрождать. В этом случае, полагает Ставридис, американские корабли смогут работать вместе со своими европейскими союзниками и выполнять миссии от Арктики до Карибского бассейна и дальше.

Наконец, Второй флот сможет отвечать за особые операции, чтобы не позволить России доминировать в северной части Атлантики. В рамках этой миссии американские корабли будут заниматься разведкой, в том числе с использованием беспилотников, отслеживать российские подлодки с помощью патрульных самолетов вроде новых P-8 Poseidon, использовать подводные системы мониторинга, проводить учения на море, а также обеспечивать связь между наземными базами по обе стороны Атлантики. Кроме того, уверен генерал, будут и подводные операции с использованием атомных и дизельных подлодок.

Все это, считает он, говорит о том, что напряженность у берегов США усилится. «Наряду с опасными военными операциями в Сирии , где американские и российские силы находятся друг от друга буквально на расстоянии выстрела, зоной потенциального серьезного конфликта станут и воды Северной Атлантики», — пишет Ставридис.

Напомним: 4 мая Соединенные Штаты объявили о воссоздании Второго флота, который был расформирован в 2011 году в ходе реорганизации. Об этом сообщил главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон на военно-морской базе в Норфолке. Он пояснил, что подразделение будет осуществлять оперативное и административное руководство кораблями, самолетами и наземными силами на восточном побережье США и в северной части Атлантического океана.

«В нашей новой Национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эпоху конкуренции держав, в связи с тем, что число вызовов растет, ситуация в сфере безопасности становится все более сложной», — подчеркнул Ричардсона.

Второй флот ВМС США существовал с 1950 года, отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря, принимал участие в Кубинском кризисе и вторжении в Гренаду . На момент расформирования в его составе находились более 100 кораблей и подводных лодок.

Прав ли Джеймс Ставридис, зачем на деле США возрождают Второй флот?

— Воссоздание Второго флота продиктовано не только обстановкой в Северной Атлантике, но и обострением ситуации в Европе, — считает военный эксперт, капитан 1 ранга в отставке, бывший замначальника отдела референтов министра обороны РФ Сергей Ищенко . — Второй флот понадобился, потому что сейчас американцы занимаются планированием конвойных операций по переброске со своего побережья в Европу крупных контингентов войск. Делается это на случай реального конфликта с Россией, следствием которого может стать начало большой войны в Европе.

Небольшие контингенты, которые сейчас США имеют в Польше и Прибалтике, носят демонстративно-политический характер. Решающего значения в такой войне они иметь не будут. Американцы понимают, что задача этих небольших батальонов и бригад — героически умереть, и дать возможность конвоям с основными американскими силами дойти до европейских портов.

Атлантика в этом случае станет примерно тем же, чем была в годы Второй мировой. Как мы помним, США морскими конвоями обеспечивали тогда поставки в СССР и Британию. И мы помним, как свирепо «волчьи стаи» гитлеровских подлодок атаковали эти конвои.

Сейчас США видят главную опасность своим конвоям со стороны подводных лодок России. Они понимают, что у Москвы появились многоцелевые атомные подлодки типа «Ясень» (проект 855). Головная лодка — К-560 «Северодвинск» — принята в состав ВМФ России в 2014-м, вторая — К-561 «Казань» — появится на флоте в текущем году.

Эти лодки обладают ракетным оружием, способным поражать цели за сотни километров. Естественно, что разгромить конвой, находящийся от нее в сотнях километров, такая подлодка вполне способна. Это действительно серьезная опасность для конвоев США.

Чтобы бороться с нашими подлодками, Второй флот и создается.

Есть и другая проблема, с точки зрения Америки. Российские корабли в Северной Атлантике ведут себя гораздо активнее, чем 10-15 лет назад. Буквально за последние 2-3 года обычной практикой для Балтийского флота стали рейды, в которых наши корветы парами выходят к Ла-Маншу, побережью Британии, в Северную Атлантику, Северное море, и там несут боевую службу. Раньше такой активности со стороны Балтийского флота американцы не наблюдали.

Противопоставить в этих водах нашим кораблям ВМС США особенно нечего. Теперь Второй флот будет отвечать за эту оперативную зону.

«СП»: — В своей статье Ставридис приводит пример, когда российские и американские подлодки находятся в опасной близости друг от друга, могут слышать, как открываются торпедные отсеки, и это может быть расценено как враждебный акт и вызвать ответные действия. Возвращение Второго флота, пишет Ставридис, должно сопровождаться попытками сократить вероятность тактического конфликта с Россией. Он прав?

— Ставридис лукавит, потому что российские и американские подлодки следили друг за другом всегда. Даже в самые дремучие российские годы наши подлодки все равно выходили в океан. И прежде всего они осуществляли как раз слежение за американскими атомными подводными крейсерами, находясь на расстоянии торпедного выстрела.

Скажу так: пока американские подводные ракетные крейсера будут выходить на боевое патрулирование, за ними будут следить наши лодки. Просто потому, что, допустим, под льдами Арктики другого способа противодействия этим подводным крейсерам не существует.

Ставридис лукавит, потому что эту слежку нельзя считать основанием для такого крупного преобразования, как воссоздание Второго флота.

«СП»: — Воссоздание Второго флота сильно ударит по военному бюджету США?

— Американцам это не будет стоить практически ничего. На деле, речь идет о создании набора штабов и ряда береговых служб, а новых кораблей не будет ни единого. Корабли будут передаваться в распоряжение Второго флота из имеющегося состава ВМС США в оперативное подчинение, на определенное время. Как сейчас, например, авианосная группа во главе с авианосцем « Гарри Трумэн » временно — для усиления — передана Шестому флоту.

Словом, корабельный состав Второго флота будет постоянно меняться, а нагрузка на военный бюджет США будет практически нулевая. Можно сказать, ВМС США получат органы, которые будут персонально отвечать за определенные районы, которые вызывают у них напряжение.

«СП»: — Получается, серьезной угрозы для России воссоздание Второго флота не представляет?

— С нашей точки зрения, угроза как раз большая. Повторюсь: речь идет о подготовке американцами большой войны в Европе против России. Как же это не угроза?!

Второй флот — часть этой подготовки, попытка США обеспечить свои морские коммуникации, которые будут иметь решающее значение.

«СП»: — Что России нужно делать в такой ситуации?

— Развивать собственный военный флот. 16 мая Путин провел совещание по вопросам гособоронзаказа и переоснащения флота. У нас, замечу, полное безобразие с пополнением ВМФ РФ новыми кораблями — и президент проблему понимает. Решать ее можно единственным способом — наладить производство военных кораблей.

И делать это нужно, не откладывая. Если бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев говорит, что подводных сил в составе Балтийского флота сегодня практически нет — значит, выполнять свои задачи флот в полном объеме не может. Между тем, именно Балтийский флот призван действовать в Северной Атлантике и противостоять Второму флоту США.