Серийный Ми-171А2 совершил первый полет и начал программу испытаний

УЛАН-УДЭ , 18 мая. / ТАСС /. Первый полет серийного вертолета Ми-171А2 прошел в пятницу на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ). Как сообщили журналистам в холдинге «Вертолеты России» (входит в Ростех), сейчас идет программа летных испытаний и дополнительные сертификационные испытания опытных прототипов этой машины.

"Полет первого Ми-171А2, произведенного на У-УАЗ, — это знаковое событие, которое говорит о том, что нам удалось успешно запустить вертолет в серию. Тем не менее, работа по проекту не завершена, он находится лишь в начале своего жизненного цикла, и у нас большие планы по его развитию", — процитировали в пресс-службе холдинга генерального директора предприятия Андрея Богинского

По его словам, для расширения условий эксплуатации и сфер применения новой машины продолжаются дополнительные сертификационные испытания опытных прототипов Ми-171А2. «На МВЗ им. М. Л. Миля ведутся работы по одобрению использования опционного оборудования: внешней подвески, вспомогательной силовой установки, медицинского модуля и других дополнительных систем», — добавил Богинский.

Ми-171А2 стал первым запущенным в производство российским вертолетом, при создании которого широко применялись современные цифровые технологии. Первые из этих машин будут переданы авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» в опытную эксплуатацию для работы в Заполярье, напомнили в холдинге.

Многоцелевой Ми-171А2 — результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/17. В его конструкцию внесено более 80 изменений. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления и новыми винтами.

Этот вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью. На Ми-171А2 применяется цифровой комплекс бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"). Экипаж составляет два человека.