Ростех ведет работу по сертификации вертолета Ми-171А2 в Латинской Америке

Сергей Чемезов. УЛАН-УДЭ , 18 мая. / ТАСС /. Работа по сертификации серийного вертолета Ми-171А2 ведется сейчас со странами Латинской Америки. Об этом журналистам заявил в пятницу генеральный директор Ростеха

"В круг потенциальных покупателей входят, прежде всего, страны, эксплуатирующие предшественников — Ми-8/17. Сейчас ведутся переговоры по сертификации Ми-171А2 в странах Латинской Америки. Проявляют интерес страны Азии, Африки, ближнего зарубежья", — процитировали слова Чемезова в пресс— службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).

По словам главы госкорпорации, Ми-171А2 «является полноценным конкурентом мировым аналогам в самом популярном сегменте многоцелевых машин». «Это не просто модернизированный вертолет — это принципиально новая техника, с современными цифровыми технологиями на борту, совершенно другими рабочими характеристиками. Уверен, эта разработка найдет широкий спрос как на внутреннем, так и на внешних рынках», — подчеркнул Чемезов.

Первый полет серийного вертолета Ми-171А2 прошел в эту пятницу на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ). В Улан— Удэ в дальнейшем планируется организовать обучение специалистов летно-технического профиля российских и зарубежных эксплуатантов. В сертифицированном учебном центре У-УАЗ создается материальная база обучения, а в перспективе для обучения летного состава будет введен в строй тренажер Ми-171А2.

Многоцелевой Ми-171А2 — результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/17. В его конструкцию внесено более 80 изменений. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления и новыми винтами.

Этот вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью. На Ми-171А2 применяется цифровой комплекс бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"). Экипаж составляет два человека.