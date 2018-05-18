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Военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы в Техасе
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Военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы в Техасе 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Американский военный вертолет случайно сбросил контейнер с боеприпасами на крышу начальной школы в американском Эль-Пасо (штат Техас).
Как сообщает Fox News, инцидент произошел во второй половине дня в четверг. Вертолет летел с военной базы Форт Блисс. В сообщении не уточняется, привел ли к инциденту технический сбой, или ошибка пилота, известно лишь, что пострадавших нет, школа получила незначительные повреждения, передает ТАСС.
Командование базы извинилось за инцидент и пообещало изменить маршруты доставки грузов.
Все боеприпасы (тип и количество которых не уточняется) были собраны и переданы полиции, которая вернула груз военным.
Напомним, в декабре 2017 года учащийся начальной школы в городе Гинован в южной префектуре Японии Окинава был травмирован в результате падения фрагмента американского военного вертолета CH-53.
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