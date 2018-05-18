Военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы в Техасе

Американский военный вертолет случайно сбросил контейнер с боеприпасами на крышу начальной школы в американском Эль-Пасо (штат Техас).

Как сообщает Fox News, инцидент произошел во второй половине дня в четверг. Вертолет летел с военной базы Форт Блисс. В сообщении не уточняется, привел ли к инциденту технический сбой, или ошибка пилота, известно лишь, что пострадавших нет, школа получила незначительные повреждения, передает ТАСС

Командование базы извинилось за инцидент и пообещало изменить маршруты доставки грузов.

Все боеприпасы (тип и количество которых не уточняется) были собраны и переданы полиции, которая вернула груз военным.