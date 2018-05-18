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СМИ: канадская армия ищет экспертов для защиты бронетехники от хакерских атак
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СМИ: канадская армия ищет экспертов для защиты бронетехники от хакерских атак 

ТАСС 1 час назад
ОТТАВА, 18 мая. Вооруженные силы Канады ведут поиск специалистов, которые смогли бы обучить военных техников защищать компьютерное оборудование бронемашин и танков от хакерских атак. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.
По его данным, в оборонном ведомстве в последнее время сильно озаботились этой проблемой, так как в современной военной технике присутствует компьютерное оборудование, при кибератаке на которое, хакеры могут вывести ее из строя. «Блоки электронного управления и связанное с ними программное обеспечение, установленное на бронетехнике, могут быть уязвимы, также как и мобильные телефоны или ноутбуки», — говорится в одной из пояснительных записок минобороны.
Телеканал отмечает, что одним из поводов для беспокойства канадских военных стало сообщение о том, что весной 2017 года специалисты израильской компании Argus Cyber Security, специализирующейся на кибербезопасности, сумели дистанционно остановить машину, заблокировав работу ее двигателя. Техники фирмы тогда подключились к компьютеру этого автомобиля через обычный смартфон и систему Bluetooth.
Вооруженные силы Канады намерены найти специалистов, которые могли бы устранить возможные подобные изъяны в компьютерном оборудовании, установленном на военной технике, а также обучить соответствующим приемам канадских военнослужащих.
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