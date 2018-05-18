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Первый авианосец китайского производства окончил тестовое плавание
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Первый авианосец китайского производства окончил тестовое плавание 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 18 мая — РИА Новости. Первый китайский авианосец собственного производства в пятницу завершил пятидневное тестовое плавание и в ближайшее время вернётся в порт города Далянь провинции Ляонин, сообщает Центральное телевидение Китая.
Авианосец покинул свой порт базирования в Даляне утром 13 мая, на протяжении пяти дней судно выполняло различные маневры в специально отведённой для этих целей зоне.
По данным телеканала, авианосец выполнил поставленные в ходе этой миссии цели, экипажем была проведена последовательная проверка различного оборудования судна.
Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).
Первый китайский авианосец «Ляонин» построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера «Варяг». Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания «Ляонина» прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя «Цзянь-15» на палубу авианосца.
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