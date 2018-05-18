Первый авианосец китайского производства окончил тестовое плавание

ПЕКИН, 18 мая — РИА Новости . Первый китайский авианосец собственного производства в пятницу завершил пятидневное тестовое плавание и в ближайшее время вернётся в порт города Далянь провинции Ляонин, сообщает Центральное телевидение Китая

Авианосец покинул свой порт базирования в Даляне утром 13 мая, на протяжении пяти дней судно выполняло различные маневры в специально отведённой для этих целей зоне.

По данным телеканала, авианосец выполнил поставленные в ходе этой миссии цели, экипажем была проведена последовательная проверка различного оборудования судна.

Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).