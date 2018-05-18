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На Камчатке проведено учение спасательного отряда войск и сил на северо-востоке России
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На Камчатке проведено учение спасательного отряда войск и сил на северо-востоке России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Буксиры, водолазные и пожарно-спасательные суда отработали приведение сил в готовность, выход в море и формирование спасательного отряда.
В соответствие с планом боевой подготовки около 10 судов спасательного отряда войск и сил на северо-востоке России приняли участие в зачетном тактическом специальном учении по оказанию помощи аварийной субмарине, а также судну, терпящему бедствие.
Буксиры, водолазные и пожарно-спасательные суда отработали приведение сил в готовность, выход в море и формирование спасательного отряда. В Авачинском заливе специалисты провели практические мероприятия по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте и поддержанию жизнедеятельности экипажа субмарины. При выполнении учебных задач с судна-носителя «Алагез» был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-30.
Далее морской буксир МБ-105, водолазные суда ВМ-919, ВМ-910 и три пожарно-спасательных судна отработали действия по оказанию помощи кораблю, на котором по легенде учения возник пожар. На условно аварийное судно высадилась аварийно-спасательная партия, которая во взаимодействии с экипажем произвела разведку очагов возгорания, а затем локализовала их. Также совершенствовались практические действия спасателей при эвакуации людей с судна и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. В ходе учения осуществлялась буксировка «аварийного» корабля.
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