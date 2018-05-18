На Камчатке заступили на боевое дежурство ЗРПК «Панцирь»

"В соответствии с планом ротации состава дежурных сил по противовоздушной обороне боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», дислоцированных на Камчатке, завершили подготовку техники и заступили на боевое дежурство по ПВО", — сказал он.

Как отметил Воскресенский, накануне заступления личный состав подразделения прошел теоретическую и практическую подготовку, проведено техническое обслуживание боевых машин, проверена работоспособность и функционирование узлов, агрегатов и боевых модулей техники, выполнено заряжание ракетного и пушечного вооружения.

Воскресенский сообщил, что боевые машины осуществили марш из мест постоянной дислокации и приступили к несению боевого дежурства в указанных позиционных районах. ЗРПК «Панцирь» решает задачи по прикрытию объектов войск и сил на северо-востоке России , позиций зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

"В прошлом году расчёты ЗРПК «Панцирь» на отлично провели учебно-боевые стрельбы на государственном полигоне «Ашулук», принимали участие в различных учениях и тренировках по предназначению", — добавил Воскресенский.