Ещё
На Камчатке заступили на боевое дежурство ЗРПК «Панцирь»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Камчатке заступили на боевое дежурство ЗРПК «Панцирь» 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» заступили на боевое дежурство на Камчатке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"В соответствии с планом ротации состава дежурных сил по противовоздушной обороне боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», дислоцированных на Камчатке, завершили подготовку техники и заступили на боевое дежурство по ПВО", — сказал он.
Как отметил Воскресенский, накануне заступления личный состав подразделения прошел теоретическую и практическую подготовку, проведено техническое обслуживание боевых машин, проверена работоспособность и функционирование узлов, агрегатов и боевых модулей техники, выполнено заряжание ракетного и пушечного вооружения.
Воскресенский сообщил, что боевые машины осуществили марш из мест постоянной дислокации и приступили к несению боевого дежурства в указанных позиционных районах. ЗРПК «Панцирь» решает задачи по прикрытию объектов войск и сил на северо-востоке России, позиций зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».
"В прошлом году расчёты ЗРПК «Панцирь» на отлично провели учебно-боевые стрельбы на государственном полигоне «Ашулук», принимали участие в различных учениях и тренировках по предназначению", — добавил Воскресенский.
РИА Новости: последние новости
День Балтийского флота ВМФ России Учения США и Южной Кореи саботируют примирение с КНДР, заявили в Совфеде Путин предложил наладить поставки газотурбинных агрегатов для кораблей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В химатаке в Сирии нашли вину России83
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала47
Комбат «Пятнашки» Мамай погиб в ДНР228
Военные НАТО погибли при взрыве в Донбассе63
Саммит в Софии: ЕС в нокдауне194
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение