США берут на прицел Россию

На прошлой неделе Министерство обороны США объявило о возрождении своего мощного Второго флота, который традиционно охранял подходы к континентальной части США в Атлантике. Это стало очередным свидетельством возвращения к политике сверхдержав и продолжающегося обострения отношений с Россией

Второй флот был расформирован в 2011 году в попытке сэкономить деньги и высвободить средства для строительства новых кораблей. Но такое решение оказалось недальновидным. В обновленном командовании будет около 300 офицеров и военнослужащих рядового и сержантского состава, и оно будет отвечать за боевую подготовку Атлантического флота и, что еще важнее, за проведение реальных операций по отслеживанию потенциально вражеских кораблей, приближающихся к побережью США.

Что возрождение Второго флота может рассказать о морской стратегии Америки и ее отношениях с Россией? Прежде всего, возрождение Второго флота указывает на необходимость отреагировать на новые географические императивы. На протяжении трех столетий США пользовались преимуществами гигантского океанского буфера, отделявшего их от беспокойных государств Европы. Во время Первой и Второй мировых войн США и их союзникам пришлось приложить огромные усилия, чтобы получить полный «морской контроль» над Северной Атлантикой — Германия весьма эффективно использовала методы ведения подводной войны, чтобы перерезать жизненно важные морские коммуникации (в том числе маршруты морских перевозок), по которым осуществлялась переброска войск и снабжение осажденных европейских союзников.

В период холодной войны два огромных флота — американский и советский — вели масштабные игры в кошки-мышки. Они проверяли друг друга на прочность, проводя наблюдение за подводными лодками соперника и готовясь к полномасштабному сражению на севере Атлантики, чего, к счастью, так и не случилось. Наиболее важными в стратегическом отношении районами были районы в водах вокруг Гренландии, Исландии и у западных подходов к Великобритании — так называемый Фареро-Исландский рубеж.

После падения Берлинской стены США сократили размеры Атлантического флота, полагая, что Российская Федерация не представляет собой такую угрозу, какую представлял собой Советский Союз. Но потом у руля в России встал Владимир Путин , который модернизировал российский флот, особенно подводные силы. В своей недавней видеодемонстрации новых вооружений он представил много новых систем оружия, которые можно применять в Атлантике против американских материковых и морских систем обороны, включая сверхзвуковые крылатые ракеты и глубоководные торпеды с ядерными энергоустановками.

Пока остается неясным, являются ли все они действующим оружием, но враждебные устремления России трудно не заметить. Как отмечается в новой Стратегии национальной безопасности и Стратегии национальной обороны, «политика сверхдержав» вернулась.

Во-вторых, возрождение Второго флота поможет вернуть альянсу НАТО статус мощной силы в Атлантике. В то время, когда я был верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО, бывшее Атлантическое командование НАТО постепенно атрофировалось, превратившись в площадку для испытания новых технологий и проведения подготовки и став лишь тенью себя в прошлом. Наряду с возрождением Второго флота НАТО также объявил о формировании нового Атлантического командования, которое войдет в состав более крупного Второго флота ВМС США.

Оба командования будут базироваться в Норфолке , штат Вирджиния, и их объединение позволит значительно повысить эффективность их участия в военных операциях в Атлантическом океане. Британские, французские, немецкие, итальянские, испанские военные корабли наряду с кораблями из других стран Европы будут заходить в американские порты и активно взаимодействовать с силами ВМС США от Арктики до Карибского моря и по всей ширине Атлантики. Оба командования будет возглавлять один трехзвездочный вице-адмирал, и там будут работать штабные офицеры из 29 стран-членов НАТО.

В-третьих, новое командование Второго флота/НАТО будет отвечать за проведение отдельных операций, направленных на то, чтобы помешать попыткам России занять господствующую позицию на севере Атлантики. Это предполагает проведение широкомасштабного наблюдения, в том числе использование беспилотных летательных аппаратов дальнего действия; использование самолетов противолодочной авиации, таких как новый Boeing P-8 «Посейдон», для слежения за российскими подводными лодками; использование подводных систем наблюдения, которые, в сущности, представляют собой прослушивающие устройства, работающие на большой глубине; проведение морских учений с участием эсминцев, крейсеров и авианосцев; интеграцию авиации аэродромного базирования по обе стороны Атлантики на базах в США, Великобритании и Исландии. Кроме того, атомные и дизельные подлодки будут проводить масштабные операции под водой, в первую очередь в Северном Ледовитом океане.

Все это повлечет за собой рост напряженности ближе к берегам США. Наряду с опасными военными операциями в Сирии , где американские и российские военные находятся друг от друга в буквальном смысле на расстоянии выстрела, воды Северной Атлантики станут зоной серьезного потенциального конфликта.

К примеру, когда подводные лодки двух противоборствующих стран действуют в непосредственной близости друг от друга, они могут буквально слышать звук открывающихся крышек торпедных отсеков другой лодки. Это может быть истолковано как «враждебный акт» и может привести к чрезмерно активной ответной реакции. Хотя существует несколько протоколов между США и Россией (к примеру, Соглашения об инцидентах в море 1972 года), их все чаще игнорируют — вспомните серию инцидентов на море и в воздухе в Балтийском и Черном морях между американскими и российскими кораблями и самолетами. Пришло время время смахнуть пыль с этих соглашений и начать серьезный диалог с Россией по поводу их соблюдения обеими сторонами.

Настоящая угроза здесь имеет две стороны. Во-первых, существует реальная возможность непреднамеренного инцидента, спровоцированного решением молодых офицеров, находящихся за штурвалом современных самолетов или управляющих подводной лодкой или эсминцем, которые могут неверно истолковать намерения своего командования и предпринять слишком агрессивный шаг. США уже стоят на пороге войны с Россией, учитывая глубокие разногласия по Сирии, Украине и вмешательство России в выборы 2016 года. Случайные столкновения могут привести к крайне опасным последствиям.

Но есть вторая, более глубокая опасность, а именно присущая военным планировщикам и операторам склонность «обучать тому, как мы будем воевать». Речь идет о преднамеренном детальном планировании того, как вести «четвертую битву за Атлантику», как выразился один четырехзвездочный адмирал.

Как только эти военные планы будут разработаны, ВМС под руководством возрожденного Второго флота начнут проводить боевую подготовку, выделять ресурсы и в целом превращаться в мощную боевую силу. Хотя все это является неизбежным, учитывая текущую геополитическую ситуацию, возрождение Второго флота должно сопровождаться попыткой уменьшить вероятность возникновения конфликтных ситуаций с Россией на тактическом уровне там, где это возможно.

Между тем на самом широком стратегическом уровне США и их союзники должны продолжить поиски эффективных способов снизить напряженность в отношениях с Россией во всех тех вопросах, в которых между ними существуют разногласия. В противном случае вероятность того, что Второму флоту придется принять участие в реальных боевых действиях, продолжит расти.