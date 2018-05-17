Владимир Путин в Сочи обсудил с военными гособоронзаказ

На третьем за неделю совещании с военными речь шла о реализации гособоронзаказа, эффективности расходования бюджетных средств и повышении качества техники. Глава государства предложил проанализировать, насколько качественно и в срок выполняют задания предприятия ОПК и какие проблемы здесь еще есть.

"Чтобы оценить масштаб работы, сложность задач, приведу несколько цифр, — сказал Верховный главнокомандующий. — В 2018 году по линии минобороны на гособоронзаказ было выделено почти 1,5 триллиона рублей. Сумма весьма значительная, и эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально".

"Большинство контрактов уже заключено, — отметил Владимир Путин. — В соответствии с ними Вооруженные силы должны получить более 160 единиц авиационной техники, 10 боевых надводных кораблей, 14 космических комплексов. Арсеналы сил общего назначения должны быть пополнены 500 единицами ракетно-артиллерийского вооружения, танков и бронемашин".

"Обращаю внимание, на всех исполнителях лежит персональная ответственность строго соблюдать как сроки изготовления оружия и техники, так и утвержденный график поставок и таким образом поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота", — подчеркнул президент. «Как и прежде, самое серьезное внимание — Воздушно-космическим силам, причем это касается всех составляющих: и авиационной техники, и средств ПВО, и ПРО, и, конечно, космических систем, в том числе предназначенных для обеспечения связи, навигации и различных видов разведки», — перечислил он.

"В авиационные части должны поступить новые самолеты оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35С, Су-30СМ, а также современные ударные вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ка-52, — отметил Путин. — Продолжится перевооружение зенитных ракетных частей на новейшие системы С-400 и комплексы «Панцирь-С».

Надо поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения

"Среди приоритетов — продолжение разработок перспективных систем вооружения, которые должны превосходить лучшие зарубежные образцы, — заметил глава государства. — Ждем от конструкторских бюро и НИИ прорывных, нестандартных, эффективных технологических и инженерных решений, которые в том числе позволят сократить время и затраты на создание и внедрение нового оружия. Естественно, при росте его качества".

Об успешной реализации проекта «Кортеж» президенту рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов . «Хороший лимузин, я надеюсь, вам он понравился», — улыбнулся Чемезов. «Хороший», — кивнул глава государства. «Наша компания, корпорация также участвовала в его создании», — не без гордости заметил докладчик. «Знаете, ко мне поступает очень много звонков от наших богатых людей, которые хотели бы приобрести подобные автомобили», — сообщил он. «И слава богу, дай Бог им здоровья», — прокомментировал президент.

"Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство", — заметил Путин. «Кстати, мы над этим сейчас тоже работаем», — заверил Чемезов. «Чтобы не только богатые, но и люди с любым достатком», — пояснил президент. «Микроавтобусы хорошие, — продолжил он, — в том числе можно будет использовать для семей с детьми».

"Кстати, мы же подготовили еще и мотоцикл, который должен сопровождать ваш кортеж, но, к сожалению, не успели довести его до ума. Он уже практически прошел все испытания, осталось совсем немного", — сообщил Чемезов. «Очень красивый получился мотоцикл», — добавил он, уточнив, что по характеристикам нисколько не уступает любым западным производителям. «Надо, чтобы лучше был», — сказал Путин. «Будет и лучше, — не сомневался Чемезов. — Будем работать над тем, чтобы он был лучше». «На »АвтоВАЗе" также созданы две новые модели", — сообщил глава «Ростеха».

"Практически за все годы существования корпорация демонстрирует позитивный рост экономических показателей. В частности, у нас выручка выросла по сравнению с прошлым годом на 26 процентов", — доложил Чемезов. «Гособоронзаказ мы практически выполнили на 98 процентов, этот показатель тоже выше по сравнению с тем, что было в прошлом году, но еще важнее подчеркнуть, что по итогам года зафиксирован и значимый прирост производства гражданской продукции», — добавил он. И хотя президент поставил задачу к 2025 году достичь уровня гражданской продукции 50 процентов, госкорпорация строит еще более амбициозные планы — чтобы добиться этого уровня уже к 2020 году. Говоря о поставках продукции военного назначения, Чемезов отметил их рост вопреки санкционному давлению.