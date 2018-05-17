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Путин предложил наладить поставки газотурбинных агрегатов для кораблей
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Путин предложил наладить поставки газотурбинных агрегатов для кораблей 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 17 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил наладить серийные поставки газотурбинных агрегатов для кораблей, такое предложение он озвучил в ходе встречи с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
Чемезов доложил об успешном вводе в эксплуатацию первого в России сборочно-испытательного комплекса газотурбинных агрегатов для кораблей в Рыбинске. По его словам, предприятие позволяет создавать современные двигатели, в том числе и для военных надводных кораблей.
"Надо соответственно в серию запускать поставки этого двигателя", — сказал глава государства.
"Да, конечно, обязательно… мы над этим как раз работаем", — сказал Чемезов.
Глава государства заметил, что необходимо больше количества таких двигателей.
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