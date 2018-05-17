Путин предложил наладить поставки газотурбинных агрегатов для кораблей

Чемезов доложил об успешном вводе в эксплуатацию первого в России сборочно-испытательного комплекса газотурбинных агрегатов для кораблей в Рыбинске . По его словам, предприятие позволяет создавать современные двигатели, в том числе и для военных надводных кораблей.

"Надо соответственно в серию запускать поставки этого двигателя", — сказал глава государства.

"Да, конечно, обязательно… мы над этим как раз работаем", — сказал Чемезов.

Глава государства заметил, что необходимо больше количества таких двигателей.