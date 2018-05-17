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Учения с участием 10 экипажей «Ночных охотников» и «Терминаторов» прошли в горах Дагестана
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Учения с участием 10 экипажей «Ночных охотников» и «Терминаторов» прошли в горах Дагестана 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Десять экипажей на новейших вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» успешно выполнили учебно-тренировочные полеты в дагестанском высокогорье. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"В ходе учебно-тренировочных полетов летчики, в частности, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на малых и средних высотах, а также полеты по заданным маршрутам в Ботлихском районе Дагестана", — отметили в пресс-службе.
Экипажи вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО также условно уничтожили наземные цели по заданным координатам.
К тренировочным полетам были привлечены 10 экипажей на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор».
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