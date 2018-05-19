Всю мощь Балтфлота показали на видео

Всю мощь Балтийского флота показали на видео

Балтийске сегодня прошел праздничный парад, посвященный 315-й годовщине со дня основания Балтийского флота. В честь юбилея сделали и видеосюжет, на котором собрали всю мощь флота.

Торжественным маршем по площади Балтийской Славы прошли военнослужащие соединений морской пехоты, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей, а также офицерский состав Балтийской военно-морской базы. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, после парада в Балтийске свое мастерство показали военнослужащие десантно-штурмового подразделения морской пехоты. Перед зрителями выступила и вокально-инструментальная группа "Черные береты".

Балтийский флот берет начало с 18 мая (7 мая — по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I захватила в устье Невы два шведских военных судна — "Гедан" и "Астрильд". Это была первая победа русских моряков. Дата вошла в историю и отмечается, как день создания Балтийского флота.

Сегодня основная задача Балтийского флота — это защита экономической зоны и районов производственной деятельности в районе Балтийского моря, обеспечение безопасности судоходства, выполнение задач в Мировом океане.