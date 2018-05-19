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Всю мощь Балтфлота показали на видео
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Всю мощь Балтийского флота показали на видео 

Российская Газета 4 часа назад
В Балтийске сегодня прошел праздничный парад, посвященный 315-й годовщине со дня основания Балтийского флота. В честь юбилея сделали и видеосюжет, на котором собрали всю мощь флота.
Торжественным маршем по площади Балтийской Славы прошли военнослужащие соединений морской пехоты, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей, а также офицерский состав Балтийской военно-морской базы. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, после парада в Балтийске свое мастерство показали военнослужащие десантно-штурмового подразделения морской пехоты. Перед зрителями выступила и вокально-инструментальная группа "Черные береты".
Балтийский флот берет начало с 18 мая (7 мая — по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I захватила в устье Невы два шведских военных судна — "Гедан" и "Астрильд". Это была первая победа русских моряков. Дата вошла в историю и отмечается, как день создания Балтийского флота.
Сегодня основная задача Балтийского флота — это защита экономической зоны и районов производственной деятельности в районе Балтийского моря, обеспечение безопасности судоходства, выполнение задач в Мировом океане.
Военнослужащих Балтийского флота с годовщиной поздравил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. Он заявил, что до 2021 года моряки получат на вооружение серию малых ракетных кораблей проекта 22800, оснащенных высокоточным оружием. Два новейших малых ракетных корабля проекта 21631 "Серпухов" и "Зеленый Дол" уже продемонстрировали свою эффективность. Обновляются и минно-тральные силы Балтийского флота.
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