Два военных корабля откроются для посещения в честь 315-летия Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД , 19 мая. / ТАСС /. Парадом, торжественным митингом, выставкой вооружений отметят 315-летие Балтийского флота на его главной базе в Балтийске Калининградской области . На один день для посещения откроются два военных корабля. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы флота Роман Мартов.

"В честь торжества для посетителей откроют малый ракетный корабль «Серпухов» и малый противолодочный корабль «Алексин», — рассказал Мартов, добавив, что для гостей и жителей Балтийска развернут выставку современного вооружения флота, включая комплексы С-400, будет работать пункт приема заявлений для прохождения службы по контракту.

Официальной датой основания Балтийского флота является 18 мая, этот день моряки отметили поднятием сигнальных флагов на кораблях и построениями. В субботу в Балтийске пройдут главные торжества.

В 09:45 по местному времени (10:45 мск) начнется церемония выноса российского и военно-морского флагов перед строем войск Балтийского гарнизона. Моряков поздравит командующий флотом Александр Носатов . Торжественным маршем по площади Балтийской Славы пройдут военнослужащие соединений морской пехоты флота, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей, а также офицерский состав Балтийской военно-морской базы.

В торжествах примут участие представители областных властей и ветераны флота. Пройдут показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения морской пехоты и концерт вокально-инструментальной группы «Черные береты».

"Небываемое бывает"

Балтийский флот — один из старейших флотов России , создан Петром I в ходе Северной войны 1700-1721 годов. Днем его рождения считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием царя одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных корабля. Историческая значимость этой победы для России была подчеркнута награждением всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью «Небываемое бывает».

Современный Балтийский флот является разновидовой группировкой сил и войск, имеющей в своем составе надводные и подводные силы, авиацию и войска противовоздушной обороны, береговые войска, а также части материально— технического обеспечения. До конца этого года в состав флота войдет новый малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган», вооруженный ракетами «Калибр».

На вооружение ракетного соединения принят новейший оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Авиация флота продолжает пополняться самолетами Су-30СМ.