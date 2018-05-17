«Техмаш» представит в Казахстане авиационную ракету нового поколения

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех представит боеприпасы нового поколения в рамках Международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX 2018, которая пройдет с 23 по 26 мая в Астане

Одну из ключевых позиций на стенде «Техмаша займет неуправляемая авиационная ракета нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью. Предназначена для поражения одиночных и групповых целей, находящейся как на открытом пространстве, так и в закрытых фортификационных сооружениях. Ракета способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток. С-8 ОФП позволяет выполнять боевые операции самолетами и вертолетами фронтовой армейской авиации.

Особого внимания заслуживает и образец реактивного снаряда в снаряжении термобарической смесью для ТОС-1А. Тяжелая огнеметная система предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств. Снаряды этой системы калибра 220 мм способны поражать цель на расстоянии до 6 км. Выпущенный боеприпас подрывается у поверхности цели, в результате чего содержащееся в нем взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется. Происходит объемно-детонирующий подрыв. Возникшие в результате основные поражающие факторы — высокотемпературное поле и ударная волна — распространяются на площади до 40 000 квадратных метров.

Также в Казахстане будет представлен 125 мм выстрел 3ВБК16 с кумулятивным снарядом к танковой пушке Д-81. Боеприпас предназначен для поражения бронированных целей, фортификационных и инженерных сооружений, огневых позиций артиллерии, минометов, ракетных установок.

Еще один выстрел— 3ВОФ58 с осколочно-фугасным снарядом и полным переменным зарядом к гаубице 2А65 и самоходной гаубице 2С19. Предназначен для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, средств ПВО, пусковых установок тактических ракет, бронированных огневых средств мотопехотных (пехотных) и танковых подразделений, полевых, фортификационных и других оборонительных сооружений.

Среди экспонатов также неуправляемая авиационная ракета С-8КОМ с кумулятивно— осколочной частью, предназначенная для поражения бронированной техники и легкоуязвимых наземных целей, и взрыватели В-429 и УДВ -60.

В-429 — универсальный взрыватель предназначен для комплектации осколочно-фугасных снарядов полевой и морской артиллерии, танковых и противотанковых пушек, гаубичных выстрелов калибров от 76 до 203 мм. Имеет противонутационный механизм.

УДВ-60 — взрыватель для морских реактивных систем залпового огня. Обеспечивает эффективный подрыв боевой части снаряда при контакте с надводной или подводной (на глубинах от 15 до 350 метров) целями. Глубина подрыва устанавливается дистанционно при помощи системы управления посредством специального контактного устройства установки времени действия, что обеспечивает высокую надежность в подготовке и выстреле.

Научно-производственный концерн „Техмаш“ — холдинговая компания, созданная в 2011 году, специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для основных ударных группировок Вооруженных Сил. Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом „Техмаш“, находятся на вооружении армии более чем 100 стран мира.