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Морпехи США получили новый «монструозный» вертолет
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Морпехи США получили новый «монструозный» вертолет 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Корпус морской пехоты США получил первый военно-транспортный вертолет CH-53K King Stallion.
После долгого ожидания и неудачных разработок Корпус морской пехоты США получил свой первый тяжелый вертолет CH-53K King Stallion, пишет The Drive. В среду вертолет, который журналисты назвали «монструозным», прибыл на станцию морской пехоты в городе Нью-Ривер в Северной Каролине.
Тестировать новый вертолет будет отряд морпехов HMH-366. Отмечается, что этому подразделению потребуется около четырех лет, чтобы перейти от старых вертолетов CH-53E Super Stallion к новым CH-53K King Stallion. Морпехи надеются полностью отказаться от «супержеребцов» к 2030 году в соответствии с планом авиационной безопасности.
Видео с приземлением вертолета появилось в Twitter.
Корпус морской пехоты рассчитывает приобрести еще 200 вертолетов CH-53K King Stallion на замену устаревшим CH-53E Super Stallions.
Дальность полета King Stallion составляет около 840 километров. Экипаж вертолета включает пять человек: два пилота, а также стрелков левого и правого бортов и хвостового отделения. Транспортный вертолет сможет перевозить до 55 бойцов. Общая стоимость программы создания и производства King Stallion оценивается в 23 млрд долларов.
Компания Sikorsky Aircraft, подразделение United Technologies Corp, получила контракт на разработку большегрузного вертолета для Корпуса морской пехоты США еще в 2006 году. Величина контракта составила 3 млрд долларов. Соглашение предполагало производство 156 вертолетов CH-53K для замены аналогичного числа вертолетов CH-53E Super Stallions, которые используются для транспортировки личного состава и снаряжения.
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