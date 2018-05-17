Десантные катера Ленинградской военно-морской базы провели тактическое учение в Финском заливе 

Также во время выхода в море экипажи отработали различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия, а также выполнили стрельбы по морским надводным и воздушным целям.
Десантные катера Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провели тактическое учение в Финском заливе.
В течение нескольких дней экипажи катеров отработали ряд учебных задач по своему предназначению.
На первом этапе экипажи провели корабельные учения в пункте базирования по подготовке к плаванию и отработку боевой и повседневной организации в условиях базы.
В ходе выполнения задач боевой подготовки экипажи десантных катеров провели тренировки по погрузке техники с береговой черты, после чего осуществили условную переброску и высадку боевой техники на необорудованное побережье в районе островов Большой Тютерс и Гогланд.
Во время выхода в море экипажи отработали различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия, а также выполнили стрельбы по морским надводным и воздушным целям.
В учении были задействованы десантные катера «Д-1442», «Д-1441».