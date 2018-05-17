Более 40 самоходных понтонов поступят в железнодорожные войска ЦВО до конца 2018 годам 

Данные понтоны обеспечивают транспортировку элементов гидротехнических сооружений на водных объектах с высотой волны до 1,2 метра. Новые самоходные толкачи оснащены современными, мощными и экономичными дизельными двигателями.
Более 40 новейших самоходных понтонов поступят до конца 2018 года по гособоронзаказу на вооружение железнодорожных соединений Центрального военного округа, дислоцированных в Хакасии и Свердловской области.
Новая техника повысит возможности военных железнодорожников по наведению наплавных железнодорожных мостов.
Понтоны обеспечивают транспортировку элементов гидротехнических сооружений на водных объектах с высотой волны до 1,2 метра. Новые самоходные толкачи оснащены современными, мощными и экономичными дизельными двигателями.
Железнодорожные войска выполняют задачи по техническому прикрытию порученных объектов, восстановлению, разминированию и заграждению участков инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также наведению переправ через водные преграды.