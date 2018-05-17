Ещё
На дорогах Европы появились знаки для танков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На дорогах Европы появились знаки для танков 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Необычные знаки появились на дорогах Польши. Желтые круглые знаки с изображением танка и грузовика предназначаются не для обычных водителей, а для военных.
Все дело в том, что данные знаки были установлены специально для танковых колонн. Так с 7 по 17 июня на северо-востоке Польши пройдут международные военные учения Anakonda. В их примут участие вонные из 24 стран мира. Специально для учений в Польшу привезут порядка 3 000 единиц военной техники — танки, тягачи, грузовики, бронетранспортеры. Именно для этой техники и предназначены необычные знаки. Их устанавливают рядом с мостами, чтобы у экипажа боевой машины было представление какой вес способна выдержать переправа при проезде по ней. Так, лимит для грузовых автомобилей и других колесных транспортных средств составляет 60 тонн, а для танков и гусеничных машин — 80 тонн. Знаки будут установлены на дорогах до конца учений. Однако местные власти уже предупредили водителей о том, что военная техника на дорогах общего пользования приоритета не имеет, даже если она движется колонной. Обычным водителям разрешено обгонять танки, исключение составляют лишь случаи, когда военные едут в сопровождении патрульных автомобилей полиции.
Южный автомобиль: последние новости
За полдня Крымский мост побил суточный рекорд паромной переправы В РФ все автомобили пометят радиочипом В Москве сгорел Гелендваген охраны рэпера Тимати (видео)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Производители техники готовятся покинуть Россию284
Россия предъявила претензии Казахстану151
Viber перестал работать58
Названы самые дешевые курорты этого лета108
Васильева получит новую должность35
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение