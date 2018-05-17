На дорогах Европы появились знаки для танков

Необычные знаки появились на дорогах Польши . Желтые круглые знаки с изображением танка и грузовика предназначаются не для обычных водителей, а для военных.

Все дело в том, что данные знаки были установлены специально для танковых колонн. Так с 7 по 17 июня на северо-востоке Польши пройдут международные военные учения Anakonda. В их примут участие вонные из 24 стран мира. Специально для учений в Польшу привезут порядка 3 000 единиц военной техники — танки, тягачи, грузовики, бронетранспортеры. Именно для этой техники и предназначены необычные знаки. Их устанавливают рядом с мостами, чтобы у экипажа боевой машины было представление какой вес способна выдержать переправа при проезде по ней. Так, лимит для грузовых автомобилей и других колесных транспортных средств составляет 60 тонн, а для танков и гусеничных машин — 80 тонн. Знаки будут установлены на дорогах до конца учений. Однако местные власти уже предупредили водителей о том, что военная техника на дорогах общего пользования приоритета не имеет, даже если она движется колонной. Обычным водителям разрешено обгонять танки, исключение составляют лишь случаи, когда военные едут в сопровождении патрульных автомобилей полиции.