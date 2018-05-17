Дроны будут летать по заранее выстроенному маршруту

Роскосмосе представили систему, позволяющую заранее выстраивать виртуальный маршрут полёта беспилотников. Это обезопасит их применение в воздушном пространстве, сообщает «Русская планета».

Тестовые испытания прошли на аэродроме Алферьево, причём в ходе опыта исследователи полёт дронов совместно с обычными воздушными судами. Разработанная экспертами система позволяет задавать виртуальный маршрут полёта беспилотника таким образом, чтобы он занимал свободный воздушный коридор и не мешал движению самолётов. Обмен данными происходит при помощи сотовой и спутниковой связи.

Как правило, беспилотники не летают на большой высоте, благодаря чему для их применения разрешение диспетчеров не нужно — однако риск аварий возрастает в близлежащих к аэропортам районах — именно здесь потребуется использование новой системы.