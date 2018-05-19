Начался первый этап испытаний головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган»

Планируется, что после завершения всех этапов испытаний корабль летом будет принят в состав Балтийского флота.

Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Ураган», относящийся к кораблям нового поколения, вышел с достроечной набережной судостроительного завода «Пелла» Санкт-Петербург ) и приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний в акватории Ладожского озера.

В ходе испытаний проверяются характеристики и функционирование двигательных установок, систем связи, навигации, радиотехнического вооружения. Также, планом испытаний предусмотрена проверка бортового палубного оборудования, в том числе и штатных швартовных устройств. За время нахождения в акватории Ладожского озера будет произведена комплексная проверка целого ряда систем жизнеобеспечения корабля. На борту МРК «Ураган» находится экипаж, прошедший подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге и сдаточная команда предприятия «Пелла».

Планируется, что после завершения всех этапов испытаний малый ракетный корабль «Ураган» летом будет принят в состав Балтийского флота.