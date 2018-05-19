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Начались ходовые испытания первого корабля — носителя «Калибров»
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Начались ходовые испытания первого корабля — носителя «Калибров» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На Ладожском озере стартовали ходовые испытания малого ракетного корабля проекта 22800 («Каракурт») «Ураган», который будет оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия («Калибр»), сообщает Минобороны России.
Корабль «вышел с достроечной набережной судостроительного завода „Пелла“ в Санкт-Петербурге. Во время ходовых испытаний состоится проверка систем жизнеобеспечения корабля.
Его собираются включить в состав Балтийского флота этим летом, передает РИА „Новости“.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в ноябре на верфи в окрестностях Петербурга спустили на воду второй новейший малый ракетный корабль проекта 22800 „Тайфун“. Всего планируется построить 18 подобных кораблей. Их оснастят новейшими системами навигации и вооружений, в том числе ракетными комплексами „Калибр-НК“ и „Оникс“.
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