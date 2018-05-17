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Зачем УАЗ вооружили мощным минометом
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Зачем УАЗ вооружили мощным минометом 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Недавно эти вездеходы дебютировали на военном параде на Красной площади. Им доверили сопровождать автономные пусковые установки ракетных комплексов стратегического назначения «Ярс».
В настоящее время на базе УАЗа также разработана машина, способная перебрасывать 120-мм минометы 2Б11. Благодаря этому артиллерийские расчеты получают возможность быстрой смены позиции, что значительно сокращает время для выполнения боевой задачи.
Подобное размещение вооружения обеспечивает скрытую транспортировку миномета, что необходимо для выполнения специальных задач. Мотострелки или спецназ всегда рады, если их действия поддержит такое мощное огневое средство, позволяющее эффективно поражать живую силу и оборонительные сооружения противника.
2Б11 имеет максимальную дальность стрельбы в 7,1 км. Скорострельность может достигать 15 выстрелов в минуту. Расчет из 4 человек приводит оружие в боевое положение всего за одну минуту. Перевозимый боекомплект — 24 выстрела. Полная масса автомобиля с 230-кг минометом составляет 2800 кг. Максимальная скорость — 135 км/ч.
"Минометный УАЗ" демонстрируется на российских оружейных выставках и всегда вызывает большой интерес посетителей, в том числе зарубежных.
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