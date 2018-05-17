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Стала известна мощность боеголовки подводного аппарата «Посейдон»
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Стала известна мощность боеголовки подводного аппарата «Посейдон» 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Создаваемый в России беспилотный подводный аппарат «Посейдон» сможет нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника, сообщил источник в ОПК.
«На «торпеду» многоцелевой морской системы «Посейдон» можно будет устанавливать различные ядерные заряда, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду «Авагарда», — до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте», — сообщил источник ТАСС.
По его словам, в ядерном оснащении аппарат будет «предназначен в первую очередь для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника» и сможет идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине более одного километра со скоростью до 130 км/ч.
О создании в России беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале. Аппарат получил название «Посейдон» во время открытого голосования на сайте российского военного ведомства.
Напомним, 12 мая источник в ОПК рассказал, что беспилотные подводные аппараты «Посейдон» поступят в ВМФ России в рамках действующей госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы.
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