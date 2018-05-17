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Раскрыты возможности российского оружия «Судного дня»
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Раскрыты возможности российского оружия «Судного дня» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Конструкция российского подводного аппарата «Посейдон» допускает оснащение его ядерной боеголовкой, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
«На «торпеду» многоцелевой морской системы «Посейдон» можно будет устанавливать различные ядерные заряды, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду «Авагарда», — до 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте», — сказал собеседник.
Источник отметил, что в ядерном оснащении аппарат «предназначен в первую очередь для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника». По его мнению, благодаря атомной энергетической установке «Посейдон» будет идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине более километра со скоростью 60-70 узлов (110-130 километров в час).
О возможной разработке беспилотного подводного аппарата «Посейдон», первоначально известного как «Статус-6», впервые стало известно в ноябре 2015-го. В марте 2018-го президент России Владимир Путин официально подтвердил существование такого оружия.
Точные тактико-технические характеристики «Посейдона» официально не раскрываются, известно лишь, что подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.
В апреле 2018 года в Великобритании назвали «Статус-6» устройством «Судного дня».
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