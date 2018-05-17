«Посейдон» сможет нести заряд мощностью 2 мегатонны

Москва, 17 мая — «Вести. Экономика». Создаваемый в России беспилотный подводный аппарат «Посейдон» способен нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника.

Фото Минобороны. Аппарат «Посейдон»

"На «торпеду» многоцелевой морской системы «Посейдон» можно будет устанавливать различные ядерные заряды, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду «Авагарда», — до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте", — отметил источник ТАСС. В ядерном оснащении аппарат «предназначен в первую очередь для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника», пояснил источник. Благодаря атомной энергетической установке «Посейдон» может идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине более 1 км со скоростью 60-70 узлов (110-130 км/ч). Военно-морской флот (ВМФ) России получит «Посейдоны» до 2027 г. Первым носителем станет подлодка проекта 949А «Белгород» или подлодка особого назначения «Хабаровск», которые строят на северодвинском предприятии «Севмаш».