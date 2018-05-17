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Авиация МЧС России готовится к чемпионату
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Авиация МЧС России готовится к чемпионату 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
МЧС России осуществляет постоянную проверку готовности подразделений ведомства.
В министерстве создана специальная рабочая группа для контроля за выполнением мероприятий, в соответствии с утвержденным планом. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу предусмотрена передислокация авиационной техники МЧС России для дежурства в городах, принимающих гостей. Всего для контроля ситуации с воздуха и при необходимости экстренного реагирования на ЧС во время проведения Чемпионата будут задействованы 58 воздушных судов МЧС России и Московского авиационного центра. Из них — 16 самолетов и 42 вертолета. В резерве будут еще 14 воздушных судов.
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