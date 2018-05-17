Авиация МЧС России готовится к чемпионату

МЧС России осуществляет постоянную проверку готовности подразделений ведомства.

В министерстве создана специальная рабочая группа для контроля за выполнением мероприятий, в соответствии с утвержденным планом. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу предусмотрена передислокация авиационной техники МЧС России для дежурства в городах, принимающих гостей. Всего для контроля ситуации с воздуха и при необходимости экстренного реагирования на ЧС во время проведения Чемпионата будут задействованы 58 воздушных судов МЧС России и Московского авиационного центра. Из них — 16 самолетов и 42 вертолета. В резерве будут еще 14 воздушных судов.