Передислокация авиационной техники будет проведена для обеспечения безопасности во время Чемпионата мира

В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 МЧС России ведет постоянную проверку готовности подразделений ведомства к обеспечению безопасности на местах, где будут проходить соревнования.

В министерстве создана специальная рабочая группа для контроля за выполнением мероприятий в соответствии с утвержденным планом. Активная подготовка группировки сил и средств, которая проводится сейчас, затрагивает передислокацию авиационной техники МЧС России для дежурства в городах, принимающих Чемпионат.

Таким образом должна быть обеспечена безопасность и в регионах европейской части страны, где находятся тренировочные базы команд. Под прикрытием будут находиться все аэропорты, федеральные и региональные дороги, особо охраняемые территории, железные дороги, социальная инфраструктура.

Всего для контроля ситуации с воздуха и при необходимости экстренного реагирования на ЧС во время проведения Чемпионата будут задействованы 58 воздушных судов МЧС России и Московского авиационного центра. Из них — 16 самолетов и 42 вертолета. В резерве будут находить еще 14 судов.

Так, в Волгограде на постоянном дежурстве стоит вертолет Ми-8. Для несения дежурства при проведении Мундиаля в город дополнительно прибудут вертолет Ми-8МТВ-1 МЧС России со специальным оборудованием (из г. Минеральные воды) и самолет Бе-200ЧС из Ростова-на-Дону.

Передислокация воздушных судов не отразится на безопасности регионов, которые они покинут. Оперативные подразделения МЧС России по-прежнему продолжают выполнять свои повседневные задачи. На местах сформирован достаточный резерв наземной группировки для защиты населенных пунктов.

Так, для защиты населенных пунктов Сибирского федерального округа от природных и лесных пожаров на боевом дежурстве остаются 11 воздушных судов, в том числе самолеты Бе-200ЧС и Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ми-26.

При необходимости, в случае осложнения оперативной обстановки в Сибирском федеральном округе, для реагирования будет задействовано авиационное крыло Хабаровского авиационно-спасательного центра, в распоряжении которого находятся 2 самолета Бе-200 ЧС, 8 вертолетов Ми-8 и 2 вертолета Ми-26.