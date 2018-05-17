Разоружить, не убивая: в чем кроется боевой потенциал комплекса «Алабуга»

Потенциал разрабатываемой российской ракеты-«глушилки», оснащенной высокочастотным генератором большой мощности, позволит нейтрализовать противника без единого выстрела.

Собственно, как сообщается в открытых источниках, проект «Алабуга» — это не радиоэлектронная ракета, а целый комплекс исследований ученых и конструкторов отечественного оборонно-промышленного комплекса по созданию нового вида вооружения с применением электромагнитного импульса. Впрочем, название «ракета» прижилось и используется в последнее время как условное обозначение. Сама ракета — это лишь средство доставки аппаратуры непосредственно на поле боя. Вполне вероятно, что это может быть крылатая ракета семейства «Калибр», причем как морского, так и наземного, и воздушного базирования, пишет еженедельник «Звезда».

Насколько известно, специально под новейший высокочастотный комплекс сейчас активно разрабатывается и новая крылатая платформа. Вся суть в «боезаряде», который не имеет традиционных средств поражения в виде осколков или взрывной волны. При этом эффективность применения «Алабуги», по мнению многих военных экспертов, может быть сопоставима с ядерным ударом.

Donald Cook: русские слегка «потренировались на кошках»

Что же известно о новом виде оружия, оснащенного сверхвысокочастотной электромагнитной боевой частью? Из точных характеристик — ничего. Все ТТХ нового оружия — большой секрет Родины. Понятен лишь смысл потенциальных боевых возможностей «Алабуги». Комплекс предназначен для выведения из строя (в полном смысле слова «выжигания») всего радиоэлектронного оборудования надводных кораблей, летательных аппаратов противника (самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет), средств связи и управления наземных подразделений. То есть танки противника застывают и становятся удобными мишенями, пушки не стреляют, самолеты падают.

Можно вспомнить недавнюю историю, когда российский Су-24, оснащенный комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины», гонял в Черном море эсминец USNAVY Donald Cook? Американские моряки наблюдали наш самолет визуально — в иллюминаторы, но ни локаторы, ни средства ПВО корабля российскую «Сушку» не видели в упор. Эсминец был слеп и глух, что привело наших «потенциальных партнеров» в состояние ступора и заставило быстренько уйти в сторону базы НАТО в румынской Констанце

Боевой потенциал «Алабуги» по своим возможностям обещает быть многократно сильнее любых имеющихся и перспективных средств радиоэлектронной борьбы. При этом комплекс будет не просто «слепить» противника на время, а гарантированно уничтожать все его средства управления, гарантированно выводить из строя технику и вооружение.

Идея витала, как импульс

Первые разработки электромагнитного оружия появились в России еще в начале 90-х годов прошлого века, а технические идеи его создания существовали и раньше. Еще в 1950-х годах создать такое предлагал академик Андрей Сахаров . План был такой: разработать неядерный мощный боеприпас, при взрыве которого ЭМИ (электромагнитные импульсы) образовывались в результате сжатия магнитного поля. Можно вспомнить и разработки НИИРП (ныне концерн ПВО «Алмаз-Антей» ), и Физико-технического института имени Иоффе. Суть исследований: при мощном СВЧ-излучении с земли на воздушные цели на пересечении потоков излучения от нескольких источников получались локальные плазменные образования. При контакте с ними воздушные цели подвергались динамическим перегрузкам и разрушались.

Справка

Элементная база любых современных радиолокационных систем чувствительна к энергетическим перегрузкам. Электромагнитный поток высокой плотности способен выжечь полупроводники и привести аппаратуру в негодность. Импульс проникает в радиоэлектронную аппаратуру через антенную систему. А низкочастотное оружие создает электромагнитное импульсное излучение на частотах ниже 1 МГц и воздействует на проводную инфраструктуру, включая телефонные линии, кабели внешнего питания, подачи и съема информации.

Главным техническим средством получения мощных электромагнитных импульсов, составляющих основу облучения, должен быть генератор с взрывным сжатием магнитного поля.

«Ранец» ближнего действия

Реальным воплощением образца электромагнитного оружия, способного поражать электронику наземных целей, летательные аппараты и управляемые снаряды, стал отечественный комплекс «Ранец-Е» (экспортный вариант), впервые представленный в 2001 году на оружейной выставке в Малайзии . Из-за параболической антенны на крыше кунга на базе массивного четырехосного МАЗ-543 внешне он напоминал какую-нибудь станцию космической связи. Но предназначение «Ранца» заключалось в направленной «стрельбе» электромагнитным импульсом микроволнового диапазона по различным воздушным и наземным целям для выведения из строя их электроники. Открыто объявлялось, что при использовании 50-децибельного антенного блока комплекс способен уничтожать электронику противника на дальности до 12-14 километров и вызывать ее серьезное поражение на удалении до 40 километров.

Возможности боевого применения «Ранца» ограничены именно малой дальностью «стрельбы». Его использование, вероятно, предусмотрено, скорее, для прикрытия стационарных объектов или войсковой колонны на марше.

Вооруженным силам требовалось более «дальнобойное» электронное оружие, для создания которого и начались разработки комплекса с использованием электромагнитного импульса, который может доставить высокочастотный генератор на значительное расстояние и подавить все имеющиеся электронные системы противника, вплоть до механизмов заряжания танков.

Silence

В разработках «Алабуги» принимает участие целый ряд предприятий отечественной «оборонки», головным среди которых является концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Многие ноу-хау российских ученых имеют гриф секретности «ОВ» (особой важности) и, естественно, о них никто не распространяется. Известен случай, когда президент России Борис Ельцин поспешил поделиться достижениями российских ученых в области создания СВЧ-оружия с американским коллегой и предложил ему заняться совместными разработками. Сотрудничество, увы, не задалось, но в США вскоре приступили к созданию на Аляске комплекса HAARP — научно-исследовательского центра по изучению ионосферы, который при заявленных мирных целях финансируется… Пентагоном

Так что секретность отечественного проекта имеет немаловажное значение, а уж нынешний российский президент Владимир Путин явно «рассекретит» его только по факту готовности к боевому применению, как он это сделал недавно с новейшими «Кинжалами» и «Посейдонами»…

Работы по созданию электромагнитного оружия сегодня ведутся в США и Китае , где предполагают за счет перспективных технологий дистанционного воздействия радикально изменить стратегию ведения будущих войн.

Использование электромагнитного оружия считается частью элемента американской «третьей компенсационной стратегии», предусматривающей применение новейших технологий и методов управления достижения преимущества над противником. В 2012 году в США в рамках проекта CHAMP прошла испытания ракета с электромагнитной начинкой, а спустя год была протестирована наземная система радиоэлектронного подавления беспилотников. Кроме этого ведутся разработки средств лазерного поражения и рельсотронов.

В Китае же недавно объявили о создании сверхпроводящего квантового интерферометра, позволяющего обнаруживать подводные лодки с расстояния около шести километров.

Впрочем, реальной демонстрации этих образцов техники ни в США, ни в Китае не было.

Не убить, но разоружить

Советник гендиректора КРЭТ Владимир Михеев , которого «допрашивали» журналисты, говоря о новом электромагнитном оружии, так и не раскрыл его характеристик и особенностей. Он лишь подтвердил, что «Алабуга» является комплексом научных исследований в области использования СВЧ-излучения. Еще в 2011-2012 годах были проведены серьезная теоретическая оценка и практическая работа на лабораторных макетах и специализированных полигонах. В ходе работ были определены номенклатура новейшего радиоэлектронного оружия и степень его воздействия на технику. По словам Владимира Михеева, это может быть как «обычное помеховое влияние с временным выводом систем вооружения и военной техники противника из строя, так и полное радиоэлектронное поражение, приводящее к энергетическому, деструктивному повреждению основных электронных элементов, плат, блоков и систем».

Из ныне известного можно отметить, что ракета (носитель) комплекса «Алабуга» может работать на высоте 200-300 метров, выводя при этом из строя все виды электронной техники противника, находящиеся в радиусе 3,5-4 километра. Дальность действия комплекса зависит от возможностей ракеты-носителя.

При этом «Алабуга» является нелетальным оружием, поскольку поле СВЧ не причиняет реального вреда живой силе противника, а лишь полностью его разоружает.

Завершившиеся не так давно полевые испытания на полигоне подтвердили эффективность работы комплекса, чье импульсное электромагнитное излучение вывело из строя средства связи и локальные системы управления условного противника. В реальных боевых условиях неприятель в подобной ситуации был бы вынужден сдаться.