Экипаж атомной подлодки «Владимир Мономах» подняли по тревоге: видео 

«Владимир Мономах» является атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения четвертого поколения.
Экипаж подводной лодки «Владимир Мономах» подняли по тревоге в рамках учений. Согласно легенде, на субмарине в подводном положении возник серьезный пожар — заполыхал целый отсек.
Военнослужащие получили задачу срочно перерезать путь огню. Этим занялись специальные аварийные бригады, действующие четко и быстро, поскольку в данном случае на счету каждая секунда.
Такие тренировки под водой проходят регулярно.
«Владимир Мономах» является атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения четвертого поколения проекта 955 «Борей». Субмарину заложили в марте 2006 года, приурочив событие к 100-летию подводного флота России, а на воду спустили в декабре 2012-го.