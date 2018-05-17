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Экипаж атомной подлодки «Владимир Мономах» подняли по тревоге: видео
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Экипаж атомной подлодки «Владимир Мономах» подняли по тревоге: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
«Владимир Мономах» является атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения четвертого поколения.
Экипаж подводной лодки «Владимир Мономах» подняли по тревоге в рамках учений. Согласно легенде, на субмарине в подводном положении возник серьезный пожар — заполыхал целый отсек.
Военнослужащие получили задачу срочно перерезать путь огню. Этим занялись специальные аварийные бригады, действующие четко и быстро, поскольку в данном случае на счету каждая секунда.
Такие тренировки под водой проходят регулярно.
«Владимир Мономах» является атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения четвертого поколения проекта 955 «Борей». Субмарину заложили в марте 2006 года, приурочив событие к 100-летию подводного флота России, а на воду спустили в декабре 2012-го.
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