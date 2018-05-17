Экипаж атомной подлодки «Владимир Мономах» подняли по тревоге: видео

«Владимир Мономах» является атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения четвертого поколения.

Экипаж подводной лодки «Владимир Мономах» подняли по тревоге в рамках учений. Согласно легенде, на субмарине в подводном положении возник серьезный пожар — заполыхал целый отсек.

Военнослужащие получили задачу срочно перерезать путь огню. Этим занялись специальные аварийные бригады, действующие четко и быстро, поскольку в данном случае на счету каждая секунда.

Такие тренировки под водой проходят регулярно.