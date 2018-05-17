Спасатели ТОФ провели тренировку по оказанию помощи аварийной подлодке, лежащей на грунте

Спасатели провели визуальный осмотр «аварийной подлодки», очистили её от ила, а затем провели тренировку по условному выводу экипажа ПЛ.

В соответствие с планом боевой подготовки экипаж спасательного судна (СС) Тихоокеанского флота «Алагез» у побережья Камчатского полуострова провёл тренировку, в ходе которой отрабатывались практические навыки по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

Для решения задач в акватории Авачинского залива с судна-носителя был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-30. После проверки всех систем и спуска на воду, в специальном полигоне аппарат осуществил поиск стенд-макета подводной лодки, лежащего на глубине порядка 80 метров. Спасатели провели визуальный осмотр комингс-площадки «аварийной подлодки», очистили её от донного ила, а затем, состыковавшись с макетом отсека субмарины, провели тренировку по условному выводу экипажа ПЛ.

АС-30 осуществил три стыковки со стенд-макетом подлодки. Действия глубоководников контролировались с использованием телеуправляемых подводных комплексов, позволяющих дать объективную оценку точности работы спасателей.