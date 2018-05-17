Ещё
Спасатели ТОФ провели тренировку по оказанию помощи аварийной подлодке, лежащей на грунте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели ТОФ провели тренировку по оказанию помощи аварийной подлодке, лежащей на грунте 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Спасатели провели визуальный осмотр «аварийной подлодки», очистили её от ила, а затем провели тренировку по условному выводу экипажа ПЛ.
В соответствие с планом боевой подготовки экипаж спасательного судна (СС) Тихоокеанского флота «Алагез» у побережья Камчатского полуострова провёл тренировку, в ходе которой отрабатывались практические навыки по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.
Для решения задач в акватории Авачинского залива с судна-носителя был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-30. После проверки всех систем и спуска на воду, в специальном полигоне аппарат осуществил поиск стенд-макета подводной лодки, лежащего на глубине порядка 80 метров. Спасатели провели визуальный осмотр комингс-площадки «аварийной подлодки», очистили её от донного ила, а затем, состыковавшись с макетом отсека субмарины, провели тренировку по условному выводу экипажа ПЛ.
АС-30 осуществил три стыковки со стенд-макетом подлодки. Действия глубоководников контролировались с использованием телеуправляемых подводных комплексов, позволяющих дать объективную оценку точности работы спасателей.
ТК «Звезда»: последние новости
В ЗВО стартовал конкурс по полевой выучке специалистов железнодорожных войск В Ульяновске проходит сбор руководящего состава органов разведки ВДВ В Астрахани завершился сбор специалистов физподготовки ВКС
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян обяжут ставить умные счетчики ЖКХ178
В Москве нашли квартиру с собственным люком в метро11
Опубликована предсмертная записка Котлера46
Шепелев рассказал невероятное о группе Дятлова26
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»795
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
08:50
Канада осудила открытие Крымского моста
В мире
04:17
РФ отреагировала на призыв взорвать Крымский мост
Политика Другое
00:52
США подготовят новые санкции к РФ из-за ДРСМД
В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение