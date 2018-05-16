Российские десантники получили все запланированные бронемашины «Тигр»

Воздушно-десантные войска России получили все планировавшиеся к поставке бронемашины «Тигр» с боевыми модулями «Арбалет». Об этом как, передает РИА Новости , сообщил в среду врио начальника разведки ВДВ полковник Сергей Кафанов.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о том, что ВДВ России получат до конца 2017 года около 40 бронемашин «Тигр» с боевыми модулями «Арбалет».

«Что касается техники, получены новые образцы защищенных транспортных средств с новыми комплексами вооружения, если остановиться конкретно, это «Тигр» с комплексом вооружения «Арбалет». С данной системой на сегодняшний день новая техника используется в войсках при проведении занятий по боевой подготовке. Она уже принята на вооружение и стоит на вооружении в разведывательных подразделениях», — сказал Кафанов во время сбора руководящего состава офицеров органов управления разведок ВДВ.

Сбор руководящего состава с органами управления разведкой ВДВ России проходит на базе Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады с 14 по 18 мая.