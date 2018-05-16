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Российские десантники получили все запланированные бронемашины «Тигр»
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Российские десантники получили все запланированные бронемашины «Тигр» 

BFM.RU 1 час назад
Воздушно-десантные войска России получили все планировавшиеся к поставке бронемашины «Тигр» с боевыми модулями «Арбалет». Об этом как, передает РИА Новости, сообщил в среду врио начальника разведки ВДВ полковник Сергей Кафанов.
Ранее в Минобороны РФ сообщали о том, что ВДВ России получат до конца 2017 года около 40 бронемашин «Тигр» с боевыми модулями «Арбалет».
«Что касается техники, получены новые образцы защищенных транспортных средств с новыми комплексами вооружения, если остановиться конкретно, это «Тигр» с комплексом вооружения «Арбалет». С данной системой на сегодняшний день новая техника используется в войсках при проведении занятий по боевой подготовке. Она уже принята на вооружение и стоит на вооружении в разведывательных подразделениях», — сказал Кафанов во время сбора руководящего состава офицеров органов управления разведок ВДВ.
Сбор руководящего состава с органами управления разведкой ВДВ России проходит на базе Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады с 14 по 18 мая.
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