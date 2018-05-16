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Новое подразделение, вооруженное ТОС-1А «Солнцепек», будет сформировано на Алтае к 1 июня
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Новое подразделение, вооруженное ТОС-1А «Солнцепек», будет сформировано на Алтае к 1 июня 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В бригаду РХБ защиты ЦВО за последние два года поставлено около 40 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе унифицированные станции обработки, контрольно-распределительные подвижные пункты, дезинфекционные комплексы.
Новое подразделение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, вооруженное тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек», будет сформировано к 1 июня в Алтайской крае. Об этом в среду сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.
«Командованием округа уделяется большое внимание развитию войск РХБ защиты, — сказал генерал-лейтенант Александр Лапин во время инспекции воинских частей РХБ защиты в Екатеринбурге. — Так, с 1 июня приступит к выполнению задач по предназначению новое тяжелое огнеметное подразделение полка РХБ защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированном в Алтайском крае. На вооружении будут находиться тяжелые огнеметные системы ТОС-1А».
В бригаду РХБ защиты ЦВО за последние два года поставлено около 40 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе унифицированные станции обработки, контрольно-распределительные подвижные пункты, дезинфекционные комплексы. Таким образом, на сегодняшний день доля современных образцов в бригаде составляет 87%.
Сегодня генерал-лейтенант Александр Лапин заслушал командование бригады о выполнении мероприятий плана деятельности, обратив особое внимание на безукоризненное выполнение задач по повышению боевого потенциала и слаженности подразделений, созданию комфортных условий размещения военнослужащих. Также командующий посетил крупнейший в России пункт отбора по контракту на военную службу, где пообщался с юношами и девушками, которые изъявили желание служить в ЦВО.
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