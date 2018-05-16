Новое подразделение, вооруженное ТОС-1А «Солнцепек», будет сформировано на Алтае к 1 июня

В бригаду РХБ защиты ЦВО за последние два года поставлено около 40 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе унифицированные станции обработки, контрольно-распределительные подвижные пункты, дезинфекционные комплексы.

Новое подразделение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, вооруженное тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек», будет сформировано к 1 июня в Алтайской крае. Об этом в среду сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин

«Командованием округа уделяется большое внимание развитию войск РХБ защиты, — сказал генерал-лейтенант Александр Лапин во время инспекции воинских частей РХБ защиты в Екатеринбурге . — Так, с 1 июня приступит к выполнению задач по предназначению новое тяжелое огнеметное подразделение полка РХБ защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированном в Алтайском крае . На вооружении будут находиться тяжелые огнеметные системы ТОС-1А».

В бригаду РХБ защиты ЦВО за последние два года поставлено около 40 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе унифицированные станции обработки, контрольно-распределительные подвижные пункты, дезинфекционные комплексы. Таким образом, на сегодняшний день доля современных образцов в бригаде составляет 87%.