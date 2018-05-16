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В пригороде Тбилиси откроют центр боевой подготовки, аналогичный военной базе США в ФРГ
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В пригороде Тбилиси откроют центр боевой подготовки, аналогичный военной базе США в ФРГ 

ТАСС 42 минуты назад
ТБИЛИСИ, 16 мая. /ТАСС/. Центр боевой подготовки вооруженных сил Грузии откроется 18 мая в Вазиани (пригород Тбилиси). Об этом сообщил в среду министр обороны страны Леван Изория.
Выступая на конференции по вопросам безопасности Южного Кавказа в Тбилиси, он заявил, что «через два дня в Вазиани состоится церемония открытия центра боевой подготовки ВС Грузии, на этой базе начнется реализация Программы готовности обороны Грузии, в рамках которой в 2018-2020 годах США помогут Грузии в подготовке военнослужащих девяти батальонов ВС страны».
Впервые о проекте создания подобного центра боевой подготовки объявили в феврале 2017 года. Тогда минобороны страны сообщило, что в ходе прошедшей в Германии на тренировочной базе ВС США в Хоэнфельсе встрече Изории с командующим сухопутными войсками США в Европе Беном Ходжесом и начальником базы Антонио Аугуто было объявлено о планах создания в Грузии центра, аналогичного действующему в Хоэнфельсе.
Меморандум о взаимопонимании по выполнению Программы готовности обороны Грузии Изория и начальник одного из департаментов Европейского командования ВС США генерал Дэвид Альван подписали в августе прошлого года. Тогда грузинский министр отметил, что программа «направлена на то, чтобы Грузия в будущем стала более безопасной страной».
В рамках программы в 2018-2020 года Вашингтон поможет Тбилиси подготовить военнослужащих девяти батальонов. Как отмечал Изория, программа сотрудничества впервые ориентирована на повышение обороноспособности самой Грузии, а не только на подготовку грузинских военнослужащих для участия в международных миротворческих операциях.
При этом ряд грузинских политиков и часть общественности выступает за проведение Грузией политики неприсоединения к военно-политическим блокам и дистанцирование от США, полагая, что это будет способствовать решению главнейших проблем страны. Наиболее активна в этом плане экс-спикер парламента, руководитель партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.
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