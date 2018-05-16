В пригороде Тбилиси откроют центр боевой подготовки, аналогичный военной базе США в ФРГ

ТБИЛИСИ , 16 мая. / ТАСС /. Центр боевой подготовки вооруженных сил Грузии откроется 18 мая в Вазиани (пригород Тбилиси). Об этом сообщил в среду министр обороны страны Леван Изория.

Выступая на конференции по вопросам безопасности Южного Кавказа в Тбилиси, он заявил, что «через два дня в Вазиани состоится церемония открытия центра боевой подготовки ВС Грузии, на этой базе начнется реализация Программы готовности обороны Грузии, в рамках которой в 2018-2020 годах США помогут Грузии в подготовке военнослужащих девяти батальонов ВС страны».

Впервые о проекте создания подобного центра боевой подготовки объявили в феврале 2017 года. Тогда минобороны страны сообщило, что в ходе прошедшей в Германии на тренировочной базе ВС США в Хоэнфельсе встрече Изории с командующим сухопутными войсками США в Европе Беном Ходжесом и начальником базы Антонио Аугуто было объявлено о планах создания в Грузии центра, аналогичного действующему в Хоэнфельсе.

Меморандум о взаимопонимании по выполнению Программы готовности обороны Грузии Изория и начальник одного из департаментов Европейского командования ВС США генерал Дэвид Альван подписали в августе прошлого года. Тогда грузинский министр отметил, что программа «направлена на то, чтобы Грузия в будущем стала более безопасной страной».

В рамках программы в 2018-2020 года Вашингтон поможет Тбилиси подготовить военнослужащих девяти батальонов. Как отмечал Изория, программа сотрудничества впервые ориентирована на повышение обороноспособности самой Грузии, а не только на подготовку грузинских военнослужащих для участия в международных миротворческих операциях.