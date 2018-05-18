Китай завершил испытания собственного авианосца

Китае завершились пятидневные ходовые испытания первого авианосца, полностью построенного силами национальной промышленности.

Работающий на паротурбинном двигателе корабль вышел из порта Далянь 13 мая. Задача по тестированию оборудования была успешно выполнена, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Добавим, что на прошлой неделе были проведены испытания взлетно-посадочной площадки нового авианосца. С нее взлетел вертолет Changhe Z-18, покружил в воздухе и приземлился на судно через пять минут.

Новый корабль пока не получил официальное название, однако пресса иногда называет его «Шаньдун».

По данным СМИ, Китай в прошлом году начал строительство своего третьего авианосца, который оснастят суперсовременной электромагнитной системой катапульт для ускоренного взлета самолетов.