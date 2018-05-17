Китай успешно провёл испытания вооружений нового боевого вертолёта

Китайский военный вертолёт Z-19E успешно прошёл испытания в стрельбе.

Z-19E продемонстрировал свои операционные возможности и маневренность в рамках испытаний, которые обозначили принципиально важный шаг на пути к поставкам экспортной модели на рынок, передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальное заявление компании AVIC, которая создала и производит этот вертолёт.

В ходе испытаний была проведена проверка боевых систем воздушного боевого судна, в том числе огнестрельного оружия и ракет «воздух-воздух» и «воздух-земля». В ходе испытания была подтверждена адаптируемость вертолёта и его вооружений. Кроме того, пройдена верификация функций и лётных характеристик Z-19E.

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Справка «СП»

Вертолёт Z-19E, рассчитанный на экспорт за пределы Китая, создан в провинции Хэйлунцзян. Его первый полёт состоялся в мае 2017 года.

Z-19E имеет один ротор и небольшой корпус, оснащён полноценными лётными и боевыми системами, что позволяет эффективно использовать его для самых различных задач в любых погодных условиях. Взлётный вес — 4,25 тонны.

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