Китай успешно провел испытания вооружений боевого вертолета Z-19E

Пекин, 16 мая / Синьхуа / — Разработанный в Китае военный вертолет Z-19E успешно прошел испытания в стрельбе. Об этом сегодня сообщила корпорация AVIC.

"Z-19E продемонстрировал свои операционные возможности и маневренность в рамках испытаний, которые обозначили принципиально важный шаг на пути к поставкам экспортной модели на рынок", — указывается в официальном заявлении компании.

В ходе испытаний была проведена проверка боевых систем Z-19E, в том числе огнестрельного оружия и ракет «воздух-воздух» и «воздух-земля». В ходе мероприятий также была подтверждена адаптируемость вертолета и его вооружений. Была пройдена верификация функций и летных характеристик Z-19E.

Вертолет Z-19E рассчитан на экспорт за пределы Китая. Летательный аппарат создан и производится AVIC Harbin Aircraft Industry Group Co. в провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Первый полет вертолета состоялся в мае 2017 года.

Z-19E имеет один ротор и небольшой корпус, оснащен полноценными летными и боевыми системами, что позволяет эффективно использовать его для самых различных задач в любях погодных условиях. Взлетный вес — 4,25 тонны. —0—