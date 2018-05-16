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Китай успешно провел испытания вооружений боевого вертолета Z-19E
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Китай успешно провел испытания вооружений боевого вертолета Z-19E 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 16 мая /Синьхуа/ — Разработанный в Китае военный вертолет Z-19E успешно прошел испытания в стрельбе. Об этом сегодня сообщила корпорация AVIC.
"Z-19E продемонстрировал свои операционные возможности и маневренность в рамках испытаний, которые обозначили принципиально важный шаг на пути к поставкам экспортной модели на рынок", — указывается в официальном заявлении компании.
В ходе испытаний была проведена проверка боевых систем Z-19E, в том числе огнестрельного оружия и ракет «воздух-воздух» и «воздух-земля». В ходе мероприятий также была подтверждена адаптируемость вертолета и его вооружений. Была пройдена верификация функций и летных характеристик Z-19E.
Вертолет Z-19E рассчитан на экспорт за пределы Китая. Летательный аппарат создан и производится AVIC Harbin Aircraft Industry Group Co. в провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Первый полет вертолета состоялся в мае 2017 года.
Z-19E имеет один ротор и небольшой корпус, оснащен полноценными летными и боевыми системами, что позволяет эффективно использовать его для самых различных задач в любях погодных условиях. Взлетный вес — 4,25 тонны. —0—
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