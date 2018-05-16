Под Рязанью 23 мая начнется всероссийский этап конкурса «Авиадартс»

МОСКВА , 16 мая. / ТАСС /. Шестьдесят экипажей всех родов военной авиации примут участие во всероссийском этапе конкурса «Авиадартс-2018», который стартует 23 мая под Рязанью . Об этом журналистам сообщили в среду в Минобороны РФ

"В конкурсе примут участие 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно— транспортной авиации", — рассказали в российском военном ведомстве.

Авиационные экипажи Воздушно-космических сил, четырех военных округов и Северного флота, участвующие во всероссийском этапе конкурса, уже начали перебазирование из пунктов постоянной дислокации на аэродром Дягилево под Рязанью. В «Авиадартсе» летчики выступят на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52 и Ми-8.

"Летчикам предстоит соревноваться в следующих зачетных дисциплинах: физическая подготовка, воздушная разведка, техника пилотирования, боевое применение по наземным целям. Помимо этого истребители отработают преодоление системы ПВО условного противника и элементы воздушного боя", — пояснили в Минобороны.

Итоги конкурса будут подводить в семи номинациях по родам авиации. Соревнования пройдут с 23 мая по 2 июня. Практическая часть конкурса состоится на полигоне Дубровичи в Рязанской области